- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a dat consimtamantul formal pentru casatoria printului Harry, nepotul sau, cu fosta actrita americana Meghan Markle, potrivit AFP. Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au o relatie din iulie 2016 si s-au logodit in noiembrie 2017, stau intr-o…

- Intr-un discurs pe care l-a sustinut in Parlamentul European (PE), Juncker le-a cerut britanicilor ”mai multa claritate”, mai ales cu privire in legatura cu evitarea reinstalarii unei ”frontiere dure” in Irlanda, subliniind ca nu este vorba despre ”o chestiune irlandeza, ci de o chestiune europeana”.Cu…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti ca este momentul sa se treaca de la 'discursurile' despre Brexit la transpunerea lor in texte juridice pentru a organiza corespunzator retragerea Marii Britanii din UE si viitoarea sa relatie cu blocul comunitar, relateaza…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi ca problema granitei irlandeze este pe primul loc in discutiile pentru Brexit cu Marea Britanie, relateaza site-ul publicatiei Irish Times. Tusk s-a intalnit la Dublin cu premierul irlandez Leo Varadkar, la o zi dupa ce Consiliul…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au avut parte de o primire entuziasta din partea locuitorilor din Birmingham, unde au inceput o vizita, relateaza joi Press Association. Calatoria lui Harry si a lui Meghan Markle in Midlands face parte din turul Marii Britanii pe care il fac…

- Comisia Europeana a prezentat saptamana trecuta Propunerea de Acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, care va avea loc la data de 30 martie 2019. Documentul prezinta, totodata, si prevederi pentru o perioada de tranzitie, 30 martie 2019 - 31 decembrie 2020, ceruta de Guvernul…

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Frontiera intre Canada si SUA nu reprezinta un exemplu pentru rezolvarea problemei privind viitoarea frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord, in urma retragerii Marii Britanii din UE, a declarat, luni, premierul irlandez Leo Varadkar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor, pe 19 mai, a anuntat, vineri, Palatul Kensington. Potrivit unui purtator…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat, miercuri, la Bruxelles, proiectul tratatului retragerii Marii Britanii din blocul comunitar, provocand agitatie la Londra. Asta pentru ca in document se arata ca provincia britanica Irlanda de Nord ar putea ramane in Uniunea…

- Liderului partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a declarat joi ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este "o amenintare clara si iminenta" pentru Acordul de la Belfast privind procesul de pace dintre Irlanda si Irlanda de Nord, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Cu o ora inainte ca pe covorul roșu al galei Premiilor BAFTA sa ajunga Ducii de Cambridge, a pașit ea: fosta lor cumnata, Cressida Bonas. Cressida Bonas Frumoasa actrița de 29 de ani, care s-a iubit cu Prințul Harry timp de doi ani, a surprins audiența cu alegerea ei vestimentara: o rochie neagra cu…

- Lidera partidului nationalist Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a anuntat joi ca vor avea loc mai multe tratative cu privire la formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), dupa ce miercuri Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai, iar la nunta lor vor lua parte si cativa artisti celebri care vor intretine atmosfera de poveste.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Festivalul britanic de muzica Glastonbury, cu o vechime de 48 de ani, va fi inlocuit in 2018 cu ''The Biggest Weekend'', promovat de postul BBC si ii va avea cap de afis pe Taylor Swift, Ed Sheeran si Noel Gallagher, relateaza EFE. Spectacolul se va desfasura in wekeendul…

- Nepotul Regelui Mihai este din nou in atenția presei britanice, care il compara cu prințul Harry. Jurnaliștii de la „The Telegraph” se intreaba in titlul articolului daca fostul Principe Nicolae este „noul Prinț Harry”, referindu-se la povestea de iubire dintre el și Alina Binder. Cuplul Alina si Nicolae…

- Dolores O'Riordan ar fi murit in urma unei supradoze. Sursa citata de Santa Monica Observer a declarat ca Dolores O’Riordan a murit dupa ce a luat deliberat o supradoza de Fentanyl, adaugand ca Fentanylul contrafacut a fost gasit langa patul ei dintr-un hotel din Londra. Cantareata si compozitoarea…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Liderul istoric al Sinn Fein, Gerry Adams, a anuntat sambata ca mana sa dreapta Mary Lou McDonald ii va succeda la conducerea partidului republican irlandez, fosta aripa politica a Armatei Republicane Irlandeze (IRA), relateaza AFP. In cadrul unei reuniuni a conducerii formatiunii politice…

- Doi frați din România, Spartacus Ilie Mihai (20 de ani) și Decebal Mihai (28 ani), au pledat vinovați în fața unui tribunal din Belfast, ei fiind acuzați de controlul unei rețele de prostituție.

- Preferații poporului britanic au participat, ieri, nu la una, ci la doua indatoriri regale, facandu-și apariția mai intai la Castelul Cardiff, iar ulterior la o sala de dans, tot din Wales. Ieri, au marcat o noua apariție publica reușita Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, fosta actrița…

- Ministrul Olandez de Finante Wopke Hoekstra a declarat marti ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, transmite Bloomberg, potrivit news.ro.”Un grup mic de tari de pe coasta de vest…

- Petrecerea burlacilor organizata in onoarea printului Harry al Marii Britanii ar putea avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din Elvetia, potrivit closermag.fr. Mai multi membri ai echipei de securitate a familiei regale britanice au fost vazuti la Verbier, un domeniu de lux situat la…

- Noua federatii nationale s-au aratat interesate de organizarea Supercupei Europei din 2020. Au fost propuse urmatoarele stadioane: Arena Nationala din Tirana (Albania), stadionul Dinamo din Minsk (Belarus), stadionul Olimpic din Helsinki, Grand Stade din Nisa (Franta), Sami Ofer de Haifa (Israel), Stadionul…

- Prințesa Charlotte, mezina Familiei Regale a Marii Britanii, a inceput oficial gradinița la doar doi ani și jumatate. Conform reprezentanților Casei Regale a Marii Britanice, astazi a fost prima zi de gradinița pentru Prințesa Charlotte și nu pe 4 decembrie așa cum era speculat de presa britanica. In…

- Furtuna Eleanor s-a abatut asupra Marii Britanii, Irlandei și Franței. Bilanțul este tragic in Hexagon: un mort, peste 15 raniți, pagube serioase și 250.000 de locuințe fara curent electric. Situația se agraveaza de la ora la ora.

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Daca pana acum Gina Pistol (36 de ani) si Smiley (34 de ani) se fereau cat puteau de mult sa-si recunoasca iubirea, de Revelion, la Sibiu, acolo unde artistul a sustinut un concert, cei doi si-au dat iubirea pe fata. Gina Pistol s-a intors recent din Asia, unde a filmat pentru noua emisiune Asia Express,…

- Negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana au avansat, urmand sa treaca la etapa configurarii viitoarelor relatii bilaterale, dar liderii europeni au semnalat ca nu vor acorda Londrei un statut special post-Brexit, iar din ce in ce mai multi britanici vor ramanerea in UE.…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Meghan Markle ar fi putut fi partenera lui James Bond in viitorul film al celebrei francize. Logodna cu printul Harry al Marii Britanii a facut ca numele ei sa fie sters de pe scurta lista cu Bond...

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe.…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Printul Harry al Marii Britanii a renuntat sa participe la traditionala vanatoare regala de Craciun din dragoste pentru logodnica sa, Meghan Markle, o aparatoare a drepturilor animalelor, informeaza voici.fr.

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun. Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

