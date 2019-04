Accident grav pe DN1, in Sebes

Salvatorii au intervenit in numar mare, cu ambulante, echipaje de descarcerare si de pompieri la locul unui accident cu urmari dramatice. Doua masini s-au lovit frontal, joi in jurul orei 16, in urma impactului trei oameni fiind raniti, doi dintre ei ramanand prinsi intre fiarele contorsionate. Din pacate, in ciuda faptului ca s-au echipajele… [citeste mai departe]