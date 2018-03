Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este foarte mult si urmeaza nunta anului! In doar doua luni, Meghan Markle si Printul Harry isi vor spune "da" in fata lui Dumnezeu. Insa, oare cine o va conduce pe aceasta la altar si cine ii va fi domnisoara de onoare?

- Mai sunt doar cateva luni pana la nunta Prințului Harry cu frumoasa Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. S-au trimis deja invitațiile, insa cu toții se intreaba cine o va conduce la altar pe viitoarea soție a lui Harry, scrie realitatea.net.

- Prințul Harry și Meghan Markle au facut publice invitațiile lor de nunta. Nunta regala va avea loc pe 19 mai, la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, iar pregatirile sunt in toi. Așa ca nu avea cum sa lipseasca modelul de invitație. Și tot ieri au și trimis invitațiile celor care vor…

- Ce tort vor avea Printul Harry si Meghan Markle la nunta Pe langa rochia de mireasa si ceremonia religioasa, unul din cele mai asteptate aspecte ale nuntii Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va fi tortul, apogeul receptiei la care vor participa sute de invitati. Casa regala britanica va apela…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea…

- In Marea Britanie, pregatirile pentru nunta regala sunt pe ultima suta de metri. Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, au stabilit deja cine va canta la nunta lor, iar acum au facut și lista cu invitați. Aproape 2.700 de persoane din toate categoriile sociale, membri ai organizațiilor caritabile…

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au bucurat de o popularitate uriasa dupa ce si-au anuntat logodna in noiembrie 2017, in timp ce printul William, in varsta de 35 de ani, si sotia lui, Kate, in varsta de 36 de ani, reprezinta o atractie majora pentru…

- Printul Harry si-a invitat la nunta doua dintre fostele sale iubite. Pe lista oaspetilor de la ceremonie se regaseste avocata Chelsy Davy si actrita Cressida Bonas. Cu cele doua femei, Harry a ramas in relatii de prietenie.

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale și au o mulțime de fani, dar se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle au atras și antipatii. In așteptarea marii nunți care va avea loc pe 19 mari, oameni cu intenții mai puțin bune vor sa atenteze la viața Prințului și al viitoarea sale soții,…

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai, iar la nunta lor vor lua parte si cativa artisti celebri care vor intretine atmosfera de poveste.

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor. Actrita in varsta de 36 se ani si-a propus ca la receptia de dupa ceremonies sa tina un discurs, gest care incalca regulile Casei Regale britanice, scrie The Telegraph, potrivit ONE.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- S-a logodit Printesa Eugenie! Iata cum arata inelul primit! Dupa nunta Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va mai avea loc inca o nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie tocmai s-a logodit cu Jack Brooksbank, iar marea ceremonie urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an, la Capela…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Printul Harry si logodnica sa americana, Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai 2018 la Castelul Windsor, iar Familia Regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptia. Insa, avand in vedere ca Meghan a abandonat actoria pentru a se putea casatori…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…