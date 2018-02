Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile de nunta sunt pe cale sa se incheie la Palatul Kensington. Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc de marele eveniment ce urmeaza sa aiba loc in luna mai, insa acestia nu au prea multa liniste. Au devenit tinta teroristilor!

- Politia a demarat o ancheta dupa ce mai multe ambasade din Moscova au primit plicuri care contineau o substanta alba misterioasa, informeaza The Moscow Times.Cel putin trei ambasade care apartineau unor tari europene si din Orientul Mijlociu au primit plicurile, conform agentiei de stiri Interfax.…

- Politia britanica a ajuns la concluzia ca pachetul suspect a carui prezenta a cauzat marti evacuarea unei parti a cladirii ce gazduieste parlamentul Marii Britanii continea o pudra alba inofensiva, a anuntat marti dupa-amiaza Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic), transmite…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut la locuinta…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-o plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr.…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Ministerul de Externe anunta ca in cladirea sectiei consulare a ambasadei Romaniei la Bruxelles, ieri, a fost o alerta cu un plic suspect. Reprezentanții unei societați comerciale din același imobil cu Secția consulara romana au semnalat poliției prezența unui plic care conținea o pulbere alba. Ca masura…

- Politia belgiana a intrat in alerta, vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost primit un plic suspect intr-o cladire din Bruxelles, unde se afla diverse birouri si Consulatul Romaniei, relateaza presa locala, citata de Agerpres.

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Incendiu suspect in județul Argeș. O mașina a luat foc intr-o parcare de pe o strada din Pitești. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Poliția a declanșat o ancheta pentru stabilirea imrejurarilor in care a avut loc incidentul.

- S-a logodit Printesa Eugenie! Iata cum arata inelul primit! Dupa nunta Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va mai avea loc inca o nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie tocmai s-a logodit cu Jack Brooksbank, iar marea ceremonie urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an, la Capela…

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, in urma descoperirii unui pachet suspect, politistii incercand sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza antena3.ro.

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, în urma descoperirii unui pachet suspect, politistii încercând sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza Daily Mail. Un purtator de cuvât al Politiei Metropolitane…

- Politia britanica a anuntat vineri ca pachetul gasit in apropierea statiei Kings Cross din Londra ce a cauzat o alerta de securitate nu este suspect, adaugand ca traficul in zona a fost reluat, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Mai sunt cateva luni pana la nunta Printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle. Si pentru ca este ultima perioada de libertate pentru fratele Printului William, acest lucru trebuie marcat asa cum se cuvine.

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De...

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De acu...

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- La mai bine de o luna de cand s-au logodit, reprezentantii Palatul Kensington au dezvaluit ziua in care Meghan Markle va deveni sotia Printului Harry. Nunta regala va avea loc pe 19 mai anul viitor, la Castelul Windsor. Data in care cei doi se vor casatori a starnit multa furie in Regatul Unit, anunta…

- Printului Harry si actrita americana Meghan Markle si-a anuntat logodna luna trecuta si a declarat ca se vor casatori la biserica Saint George, din Castelul Windstor, potrivit Mediafax. Familia regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptie.…

- Acum ca Prințul Harry este logodit cu Meghan Markle, iar din luna mai a anului 2018 va spune ADIO burlaciei, iata ca mai sunt și alți copii cu sange regal foarte cool, bogați și singuri. Odata cu casatoria Prințului Harry, lista barbaților nobili ramași necasatoriți se restrange, mai ales ca anul acesta…

- De cand s-a anunțat logodna Prințului Harry cu Meghan Markle, presa internaționala a incercat sa dea de urma lui Thomas Markle, tatal actriței americane. Ei bine, dupa multe incercari, iata ca Thomas a fost gasit de fotografii de la DailyMail intr-un resort retras din Mexic. Traiește modest, departe…

- Prințul Harry și logodnica sa Meghan Markle sunt in plin foc al planurilor de nunta. Cu cat se apropie mai mult de fericitul moment, planificat pentru mai 2018, cu atat ies la iveala mai multe detalii despre marele eveniment.

- In luna mai a anului viitor, fosta actrița Meghan Markle va intra in familia regala britanica, devenindu-i soție Prințului Harry al Marii Britanii. Un eveniment așteptat de milioane de simpatizanți regali, dar și de familia regala britanica. Cum așa? Ei bine, motivul e unul pur financiar, dat fiind…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în jurul…

- La mai puțin de o saptamana de la anunțarea logodnei, Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat prima ieșire comuna in public. Cuplul a mers in orașul britanic Nottingham, unde s-au intalnit cu localnicii entuziaști, cu care au dat mana și au facut poze.

- Inca din momentul in care Printul Harry si actrita Meghan Markle si-au anuntat logodna, vestea s-a aflat pe prima pagina a ziarelor, iar asta pentru ca povestea celor doi va intra in istorie. Iata patru motive majore pentru care logodna Printului Harry cu Meghan Markle este cel mai important eveniment…

- Ea urmeaza sa devina ducesa, soția Prințului Harry, in luna mai a anului viitor, dar oare s-a gandit vreodata ca va fi membru al Familiei Regale Britanice? Ei bine, luni Meghan Markle și Prințul Harry și-au anunțat logodna, iar mai tarziu in aceeași zi au aparut impreuna in fața presei și au oferit…

- Inca din momentul in care Printul Harry si actrita Meghan Markle si-au anuntat logodna, vestea s-a aflat pe prima pagina a ziarelor, iar asta pentru ca povestea celor doi va intra in istorie. Iata patru motive majore pentru care logodna Printului Harry cu Meghan Markle este cel mai important eveniment…

- Cressida Bonas, fosta iubita a prințului Harry, a postat pe o rețea de socializare o imagine care a dat de gandit tuturor celor care au vazut-o. Tanara de 28 de ani despre care se vehicula candva ca va deveni soția lui Harry, s-a desparțit de acesta in anul 2014. La nici 24 de ore dupa vestea ca prințul…

- Ea este una dintre cele mai cunoscute foste iubite ale Prințului Harry, o femeie superba cu care actualul logodnic al lui Meghan Markle a avut o relație frumoasa, in afara luminii reflectoarelor. Actrița Cressida Bonas in varsta de 28 de ani a avut o relație amoroasa cu Prințul Harry timp de doi ani,…

- Ea este una dintre cele mai cunoscute foste iubite ale Prințului Harry, o femeie superba cu care actualul logodnic al lui Meghan Markle a avut o relație frumoasa, in afara luminii reflectoarelor. Actrița Cressida Bonas in varsta de 28 de ani a avut o relație amoroasa cu Prințul Harry timp de doi ani,…

- Ea urmeaza sa devina ducesa, soția Prințului Harry, in luna mai a anului 2018, dar oare s-ar fi gandit vreodata ca va fi membra a Familiei Regale Britanice? Meghan Markle și Prințul Harry se vor casatori in luna mai a anului viitor. Ei bine, luni Meghan Markle și Prințul Harry și-au anunțat logodna,…

- NUNTA PRINTUL HARRY. Casa Regala a Marii Britanii a facut, marti, mult asteptatul anunt despre nunta Printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle. Palatul Kensington a postat pe retelele de socializare un anunt oficial privind nunta dintre Printul Harry si Meghan Markle. Nunta va avea…

- Meghan Markle, de origine americana, metisa, si "independenta la modul inversunat", logodnica Printului Harry, va aduce un aer proaspat in familia regala britanica cand se va casatori cu nepotul reginei Elizabeth in primavara, potrivit AFP. Actrita in varsta de 36 de ani, care a interpretat in serialul…

- Prințul Harry a cerut-o in casatorie pe actrița americana Meghan Markle, se arata intr-un comunicat al Casei Regale a Marii Britanii, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe zvonuri privind logodna lor.

- Prințul Harry a cerut-o in casatorie pe actrița americana Meghan Markle, se arata intr-un comunicat al Casei Regale a Marii Britanii, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe zvonuri privind logodna lor.

- Dupa ce Meghan Markle s-a mutat din casa sa din Toronto la Londra, fiind surprinsa zilele trecute la cumparaturi in capitala Marii Britanii, zvonurile unei potențiale logodne intre actrița de 36 de ani și Prințul Harry au devenit tot mai aprige. Știrile despre o logodna iminenta a celor doi au facut…