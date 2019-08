Prinţul Harry şi Meghan Markel, decizia care le va marca viaţa Potrivit biografei regale Angela Levin, se pare ca cei doi tineri sunt "tot mai confuzi" in privinta rolului lor in cadrul regalitatii, astfel incat ei "vor fi nevoiti sa aleaga intre a face parte din lumea celebritatilor sau din lumea regala", informeaza Agerpres.



Intr-un interviu acordat ziarului The Telegraph, Levin a declarat ca ii este greu sa si-o imagineze pe Markle "stand cu bratele incrucisate" in timp ce ii atrage atentia sotului sau sa reconsidere rolurile lor, tot mai confuze in cadrul regalitatii, si care se distanteaza enorm de cele exercitate de ducii de Cambridge.



