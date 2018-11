Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au infruntat vremea potrivnica din Wellington, luni, pentru a se intalni intr-un legendar club al pasionatilor de surfing din capitala Noii Zeelande cu un grup de reprezentanti ai unor asociatii care ii ajuta pe tinerii diagnosticati cu afectiuni mintale, informeaza…

- Printul Harry al Marii Britanii s-a intalnit luni cu o comunitate de aborigeni pe insula Fraser, in estul Australiei, insa fara sotia sa, Meghan, care, insarcinata, face o pauza in lungul turneu regal prin regiunea Pacificului, relateaza AFP.De la sosirea lor in Australia lunea trecuta, programul…

- Ducele si ducesa de Sussex si-au facut o sosire foarte discreta, in conditii de ploaie, la inceputul acestei primaveri australe, dupa un weekend in care a avut loc casatoria cu mare pompa, la Windsor, a printesei Eugenie, nepoata reginei Elisabeth a II-a, cu Jack Brooksbank. Cuplul, care a efectuat…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au ajuns la Sydney luni, in debutul unui sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic, informeaza AFP. In plus fata de Australia, Harry si Meghan, care s-au casatorit in luna mai, vor vizita…

- Prințul Harry a trecut printr-un moment cel puțin jenant și ciudat, aflat la lansarea carții caritabile de bucate a soției sale, Meghan. Ducele a incercat sa sarute o femeie in fața soției sale, insa aceasta a intors capul. Prințul Harry a privit mandru cum Meghan și-a lansat o carte de bucate ce va…