Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a demonstrat marti un talent neobisnuit la concursul de aruncat cizme din cauciuc, un sport insolit inventat in Noua Zeelanda, pe parcursul caruia fosta actrita americana l-a depasit cu usurinta pe sotul ei, printul Harry al Marii Britanii, informeaza AFP. Este putin probabil ca fosta…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au infruntat vremea potrivnica din Wellington, luni, pentru a se intalni intr-un legendar club al pasionatilor de surfing din capitala Noii Zeelande cu un grup de reprezentanti ai unor asociatii care ii ajuta pe tinerii diagnosticati cu afectiuni mintale, informeaza…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au ajuns in Noua Zeelanda, la Wellington, pentru ultima parte a turneului regal. Cuplul a starnit o adevarata isterie in randul fanilor, iar Ducesa de Sussex a oferit unul dintre cele mai emotionante momente.

- Pilotul avionului regal a fost obligat sa anuleze procedura de aterizare din cauza unei alte aeronave care se afla pe pista, a anuntat presa australiana. Totusi, dupa acea mica sperietura, avionul cuplului princiar a putut sa aterizeze in conditii de siguranta la cea de-a doua tentativa.Ducele…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia acestuia, ducesa Meghan de Sussex, insarcinata in luna a treia, s-au aflat vineri in vizita oficiala in Australia. Ei au avut parte de un eveniment lejer, in care...

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au primit o multime de daruri pentru copil, au intalnit un cuplu de ursi koala si s-au fotografiat in fata Operei din Sydney, marti, in timpul primei aparitii publice de la anuntul ca vor deveni parinti in primavara lui 2019, scrie AFP, potrivit news.ro.Ducii…

- Noul membru al familiei regale va fi al saptelea in linia succesorala la tronul Marii Britanii. Cuplul se afla in turneu in Australia. Vizita oficiala incepe marti, la Sydney, unde Harry si Meghan urmeaza sa fie primiti de guvernatorul general Peter Cosgrove, dupa care se vor intalni cu doi ursi koala…