Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au devenit parinți pentru prima data la inceputul acestei saptamani, iar astazi și-au prezentat fiul intregii lumi, sfidand, inca o data regulile Casei Regale.

- Meghan Markle a nascut! Printul Harry, tata de baiat! Bebelusul regal a venit pe lume! Meghan Markle a nascut in aceasta dimineata un baietel, dupa cum chiar reprezentantii Casei Regale au anuntat in urma cu doar cateva minute! Vezi aceasta postare pe Instagram We are pleased to announce that Their…

- Unde va naste Meghan Markle si cand vom vedea bebelusul regal? Printul Harry si Meghan Markle vor ca nasterea primului lor copil sa fie cat mai privata cu putinta, dupa cum au anuntat chiar reprezentantii Casei Regale prin intermediul unui comunicat de presa. Cei doi vor anunta public nasterea copilului…

- Cum s-a imbracat Meghan Markle la botez, insarcinata in luna a opta Meghan Markle si Printul Harry au participat in weekend la botezul Lenei, fiica Zarei Tindall, verisoara acestuia din urma. Evenimentul a avut loc la St. Nicholas Church din Cherrington, Gloucestershire. Ducele de Sussex a fost nasul…