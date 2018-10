Stiri pe aceeasi tema

- Ducele si ducesa au privit finala de baschet in scaun rulant si au inmanat medaliile de aur echipei Statelor Unite, care a invins detasat Olanda cu 29 la 17. Un public numeros a fost prezent pe Olympic Park din Sydney pentru a asista la ultima zi a competitiei care a inceput in urma cu o saptamana.Atentia…

- Pilotul avionului regal a fost obligat sa anuleze procedura de aterizare din cauza unei alte aeronave care se afla pe pista, a anuntat presa australiana. Totusi, dupa acea mica sperietura, avionul cuplului princiar a putut sa aterizeze in conditii de siguranta la cea de-a doua tentativa.Ducele…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, au ajuns in Fiji, unde au fost intampinati cu o ceremonie de dansuri traditionale si degustarea bauturii kava, potrivit dpa. Meghan, care este insarcinata in aproape patru luni, urmeaza sa participe alaturi de sotul sau la activitatile de pe agenda turneului regal…

- Ducele si ducesa de Sussex si-au facut o sosire foarte discreta, in conditii de ploaie, la inceputul acestei primaveri australe, dupa un weekend in care a avut loc casatoria cu mare pompa, la Windsor, a printesei Eugenie, nepoata reginei Elisabeth a II-a, cu Jack Brooksbank. Cuplul, care a efectuat…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au ajuns la Sydney luni, in debutul unui sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic, informeaza AFP. In plus fata de Australia, Harry si Meghan, care s-au casatorit in luna mai, vor vizita…

- Prințul Harry a trecut printr-un moment cel puțin jenant și ciudat, aflat la lansarea carții caritabile de bucate a soției sale, Meghan. Ducele a incercat sa sarute o femeie in fața soției sale, insa aceasta a intors capul. Prințul Harry a privit mandru cum Meghan și-a lansat o carte de bucate ce va…