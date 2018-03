Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit mass-media britanice, Meghan Markle i-a schimbat viata printului Harry, care, inainte de nunta, a optat pentru un regim sanatos, relateaza ziarul spaniol ABC. A inceput numaratoarea inversa pentru data de 19 mai, cand are loc nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle. In aceste saptamani…

- Prințul George și Prințesa Charlotte vor avea verișori din partea unchiului lor, Prințul Harry, mai devreme decat ne-am fi așteptat. Deși la interviul dupa anunțul logodnei au dat de ințeles ca nu se grabesc sa aiba copii, la cea mai recenta apariție in public a cuplului, Meghan a dezvaluit ca e pregatita…

- Prințul Harry și Meghan Markle au facut publice invitațiile lor de nunta. Nunta regala va avea loc pe 19 mai, la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, iar pregatirile sunt in toi. Așa ca nu avea cum sa lipseasca modelul de invitație. Și tot ieri au și trimis invitațiile celor care vor…

- Ce tort vor avea Printul Harry si Meghan Markle la nunta Pe langa rochia de mireasa si ceremonia religioasa, unul din cele mai asteptate aspecte ale nuntii Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va fi tortul, apogeul receptiei la care vor participa sute de invitati. Casa regala britanica va apela…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au trimis invitatiile pentru nunta anului. Casa Regala britanica precizeaza ca la ceremonia din capela palatului Windsor vor asista 600 de persoane care vor fi,...

- Ieri, Prințul Harry și viitoare sa soție, Meghan Markle, au dat publicitații invitațiile lor de nunta. Și, culmea, sunt extrem de asemanatoare cu cele pe care fratele sau, Prințul William, le-a avut la nunta sa. Diferența face doar implicarea Reginei Elisabeta! Au dat publicitații invitațile de nunta…

- Casa regala britanica a anuntat joi ca a trimis 600 de invitatii la nunta printului Harry cu logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle, informeaza DPA si AFP. Invitatiile au fost facute in numele printului Charles, tatal lui Harry, pentru participarea la serviciul religios care…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au decis ca tortul pentru nunta lor din 19 mai sa aiba o tematica de primavara si sa fie creat de o maestra cofetar din California, proprietara unei cofetarii in Londra, informeaza DPA. Harry si Meghan au insarcinat-o pe Claire Ptak, patiser…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor încheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- Dupa ce Mel B a dezvaluit ca a fost invitata la nunta printului Harry cu Meghan Markle, alaturi de colegele ei din recent reunita trupa Spice Girls, una dintre cele cinci staruri a negat ca ar fi primit vreo invitatie.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- In Marea Britanie, pregatirile pentru nunta regala sunt pe ultima suta de metri. Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, au stabilit deja cine va canta la nunta lor, iar acum au facut și lista cu invitați. Aproape 2.700 de persoane din toate categoriile sociale, membri ai organizațiilor caritabile…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat peste mii de persoane pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimentele din ziua nuntii lor.

- Prințul Harry și Meghan Markle invita 2.640 de oameni obișnuiți la nunta lor, care va avea loc la Castelul Windsor. 1200 vor fi aleș din toate colțurile Regatului Unit și vor putea asista la sosirea mirilor...

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Peste 2.600 de persoane vor fi invitate in parcul Castelului Windsor pentru a asista la ceremonia sosirii si plecarii printului Harry si a logodnicei sale, actrita Meghan Markle, in ziua nuntii regale, programate pentru 19 mai, a anuntat vineri Palatul Kensington, informeaza AFP. ''Printul Harry…

- Noi detalii au fost facute publice despre nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle. Peste 2.500 de britanici vor fi invitați la eveniment, este vorba despre cetațeni care s-au implicat in activitați sociale și au devenit lideri ai comunitaților in care traiesc. Kensington Palace a anunțat ca 2.640…

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a declarat pentru emisiunea "The Real", marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost invitate la nunta printului Harry, unde vor sustine si un recital.

- Printul Harry si-a invitat la nunta doua dintre fostele sale iubite. Pe lista oaspetilor de la ceremonie se regaseste avocata Chelsy Davy si actrita Cressida Bonas. Cu cele doua femei, Harry a ramas in relatii de prietenie.

- Mel B a confirmat ca formatia Spice Girls va participa la nunta printului Harry al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica lui, actrita Meghan Markle, informeaza marti Press Association. Invitata in platoul emisiunii de televiziune "The Real" din Statele Unite, Mel B a lasat sa se inteleaga…

- Nunta regala din acest an va reuni cea mai faimoasa trupa a anilor '90. Celebra formație este preferata lui Meghan Markle, care și-a dorit foarte mult sa le cante invitaților prezenți la nunta ei cu prințul Harry.

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si-a invitat fostele iubite, pe Chelsy Davy si Cressida Bonas, la nunta sa cu Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, care va avea loc pe 19 mai, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru Daily Mail: „Harry a ramas prieten cu Chelsy si cu Cressida, […]

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC. Nunta regala dintre printul Harry si Meghan…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale și au o mulțime de fani, dar se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle au atras și antipatii. In așteptarea marii nunți care va avea loc pe 19 mari, oameni cu intenții mai puțin bune vor sa atenteze la viața Prințului și al viitoarea sale soții,…

- Printul Harry i-ar fi cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta lui cu Meghan Markle, care va avea loc in luna mai, scrie presa britanica. Dupa ce cantaretul britanic a spus ca i-ar placea sa cante la evenimentul din primavara acestui an, aparent, printul Harry a discutat personal cu artistul.Totusi,…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai, iar la nunta lor vor lua parte si cativa artisti celebri care vor intretine atmosfera de poveste.

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Dupa anuntul ca trupa britanica Spice Girls se va reuni, o noua veste i-a luat prin surprindere pe fanii grupului devenit celebru in anii ’90. Show-ul de debut ar putea avea loc la nunta printului Harry cu actrita Meghan Markle, care este o mare fana a formatiei.

- Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor. Actrita in varsta de 36 se ani si-a propus ca la receptia de dupa ceremonies sa tina un discurs, gest care incalca regulile Casei Regale britanice, scrie The Telegraph, potrivit ONE.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Prietenia dintre printul Harry si Barack Obama a alimentat zvonurile potrivit carora fostul presedinte al SUA si sotia sa, Michelle, vor fi in fruntea listei de invitati la nunta printului Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle. Biograful Casei Regale contrazice insa aceasta informatie si…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti...

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun. Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele,…

- Foarte îndragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vânatoarea traditionala de Craciun. Marti, 26 decembrie, la doar câteva ore dupa cina din…