Printul Harry a depus plangere in justitie impotriva companiei care detine mai multe tabloide britanice, printre care si The Sun, a indicat vineri acest grup de presa, la cateva zile dupa lansarea unor proceduri judiciare similare impotriva Mail on Sunday in legatura cu publicarea unei scrisori private adresate de Meghan tatalui sau, relateaza AFP.

''Confirmam ca a fost depusa o plangere de catre ducele de Sussex", a precizat News Group Newspapers, proprietarul The Sun (cel mai citit tabloid britanic) si a News of The World, desfiintat in 2011. Potrivit mai multor publicatii, actiunea…