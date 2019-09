Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii a implinit 35 de ani duminica iar familia regala i-a transmis felicitari pe retelele de socializare, anunța news.ro.Sotia ducelui de Sussex, Meghan Markle, a publicat o noua fotografie alb si negru cu ei doi si cu fiul lor in varsta de patru luni, Archie Harrison…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii face un efort neobișnuit sa lege o relație stransa cu soția prințului Harry, Meghan, ca sa nu se simta o straina, la fel ca prințesa Diana. Potrivit unor surse de la Palat, cumnata ei, ducesa Kate, nu a primit același tratament. Se spune ca suverana in varsta…

- Printul Harry al Marii Britanii i-a scris un mesaj romantic sotiei sale, ducesa Meghan de Sussex, care a implinit 38 de ani duminica, pe contul pe care cei doi il impart pe reteaua de socializare online Instagram."La mulți ani, uimitoarei mele soții! Iți mulțumesc pentru ca mi te-ai alaturat…

- Archie, fiul printului Harry al Marii Britanii si al sotiei sale, Meghan, a fost botezat sambata, la Windsor, in cadrul unei ceremonii private, relateaza Reuters. Ceremonia a fost oficiata de arhiepiscopul de...

- Printul Harry, sotia sa Meghan si bebelusul Archie, nascut la 6 mai, vor efectua prima lor vizita oficiala "in familie", a anuntat joi cuplul. Vizita va fi in Africa de Sud, in aceasta toamna.

- Printul Harry, sotia sa, Meghan, si bebelusul lor, Archie, nascut pe 6 mai, vor merge in toamna acestui an in vizita in Africa de Sud, in ceea ce ei au numit "primul lor turneu oficial ca familie", a anuntat joi cuplul regal pe contul de Instagram, relateaza AFP si dpa. Harry, nepotul…

- Printul Harry al Marii Britanii a lansat un apel global pentru salvarea unei regiuni din Africa pe care a descris-o ca fiind ''acest minunat ultim paradis'', informeaza joi Press Association. Ducele de Sussex a lansat apelul la finalul unui eveniment de strangere de fonduri…