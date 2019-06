Printul Harry al Marii Britanii a lansat un apel global pentru salvarea unei regiuni din Africa pe care a descris-o ca fiind ''acest minunat ultim paradis'', informeaza joi Press Association.



Ducele de Sussex a lansat apelul la finalul unui eveniment de strangere de fonduri pentru un film documentar realizat de National Geographic, care subliniaza vulnerabilitatea Deltei Okavango si a raurilor de pe teritoriul Angolei care se varsa in aceasta delta.



Ducele are preconizat un turneu in sudul Africii in a doua partea acestui an, in cadrul caruia ar putea vizita…