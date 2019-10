Prințul Harry a izbucnit in lacrimi in timp ce ținea un discurs in cadrul Premiilor WellChild din Londra. Ducele de Sussex a adus un tribut copiilor „inspiraționali” și și-a amintit de sarcina soției sale, Meghan Markle. Acesta a vorbit despre propria sa calatorie spre parenting. „Soția mea și cu mine ne simțit extrem de privilegiați sa fim din nou alaturi de voi anul acesta la Premiile WellChild și sa ne aflam in aceeași camera cu niște oameni atat de uimitori. Au trecut peste 10 ani de cand am venit prima data la aceste premii și in fiecare an ma surprind și ma inspira”, a declarat Harry, citat…