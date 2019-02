Prințul Harry, glume pe seama bebelușului său nenăscut. Reacția lui Meghan Prințul Harry a glumit pe seama bebelușului sau care urmeaza sa se nasca in primavara acestui an, iar reacția lui Meghan Markle a fost una extrem de simpatica. Ducii de Sussex au participat, joi seara, la Endeavour Fund Awards, ocazie cu care Harry a dezvaluit ca soția sa așteapta un „copil greu”. Prințul, in varsta de 34 de ani, a glumit pe seama greutații copilului sau nenascut, in timp ce Meghan iși mangaia burtica de gravida. „Este un bebeluș greu acolo”, a spus amuzat ducele, citat de Mirror.co.uk . Reacția lui Meghan nu a intarziat sa apara. Ducesa de Sussex a zambit și a spus: „O sa fie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

