Printul Harry este tatic. Meghan Markle a nascut

- Liderii Uniunii Europene au acceptat sa ofere Marii Britanii o amanare a procesului Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019. Potrivit unor surse diplomatice citate de The Guardian, pe langa aceasta prelungire, liderii europeni au stabilit o evaluare a situatiei in luna iunie, pentru a determina…

- Uniunea Europeana nu va fi pe termen lung "ostatic" in criza Brexit, a afirmat miercuri Emmanuel Macron, presedintele Frantei, somand Marea Britanie sa propuna o solutie privind iesirea ordonata din Uniunea Europeana pana pe 10 aprilie. "Prioritatea noastra este buna functionare a Uniunii…

- Un avion britanic de vanatoare Eurofighter Typhoon, din forta de reactie rapida a Royal Air Force (RAF), insotit de un avion pentru alimentare in aer Voyager, au interceptat doua bombardiere strategice rusesti Tupolev Tu-160 "Blackjack", vineri, desupra Marii Nordului. Fortele aeriene britanice,…

- Comisia Europeana se opune prelungirii apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana pana la 30 iunie, dupa cum a cerut miercuri premierul Theresa May, potrivit unui document intern al UE, citat de Reuters. Intr-o nota privind procesul Brexit-ului analizata de Comisia Europeana la reuniunea…

- Euro creste si joi, comparativ cu moneda nationala, si se apropie din ce in ce mai mult de recordul din ianuarie. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7640 de lei, in crestere fata de sedinta anterioara. Amintim ca, in luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri…

- Romania va avea, pana in anul 2021, un portal de informatii integrate cu privire la situatia, la zi, a fiecarui contribuabil, a declarat, miercuri seara, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. "Chiar la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca exista "un loc special in iad" pentru arhitectii campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. In plus, el a reiterat ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit si si-a exprimat speranta ca premierul britanic,…

- Premierul britanic Theresa May va calatori joi la Bruxelles, unde va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a informat marti purtatorul de cuvant al Executivului UE. Premierul britanic Theresa May a afirmat ca doreste sa obtina de la UE anumite schimbari ale conditiilor…