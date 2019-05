Prințul Harry a anunțat, luni, ca el și soția sa Meghan au devenit parinții unui baiețel. La scurt timp de la marea veste, acesta a pasit in fața camerelor, moment in care a vorbit despre noua sa viața in calitate de tatic. Insa, imediat dupa ce a facut primele declarații și camerele au fost oprite, ducele de Sussex a mai facut cateva afirmații despre noul bebeluș regal. Deși fiul sau se nascuse de doar cateva ore, Harry, in varsta de 34 de ani, a dezvaluit ca deja are probleme cu somnul, el reușind sa doarma doar 2 ore. Insa nu a parut sa fie deranjat catuși de puțin de acest lucru, potrivit…