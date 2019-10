Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, ducesa Meghan de Sussex, au informat marți ca vor da in judecata un tabloid britanic acuzat ca ar fi editat și publicat in mod ilegal materiale despre ducesa, relateaza site-ul postului CNN.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Printul Harry al Marii Britanii, sotia sa - Meghan - si fiul lor in varsta de patru luni, Archie, vor incepe luni o vizita de zece zile in sudul Africii, care va include si destinatii emblematice vizitate de printesa Diana, informeaza DPA. "Africa (este) o regiune care, in ultimele doua…

- 695 de participanți din Arhieparhia de Alba Iulia și Fagaraș au fost prezenți joi, 5 septembrie 2019, la Alba Iulia, la intalnirea anuala a tinerilor și copiilor din Arhieparhie. Tema intalnirii a fost „Anul marturisitorilor credinței”. Evenimentul, organizat de Biroul pentru pastorația tinerilor și…

- Printul Harry al Marii Britanii i-a scris un mesaj romantic sotiei sale, ducesa Meghan de Sussex, care a implinit 38 de ani duminica, pe contul pe care cei doi il impart pe reteaua de socializare online Instagram."La mulți ani, uimitoarei mele soții! Iți mulțumesc pentru ca mi te-ai alaturat…

- Un proiect social dedicat relationarii si socializarii dintre copiii institutionalizati si seniorii bucuresteni din centrele de ingrijire pentru persoanele varstnice - intitulat "Suflet pentru suflet" - se va desfasura incepand de luni, cand este programat primul eveniment. Primaria Capitalei,…