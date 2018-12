Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry al Marii Britanii are o manie cu care o scoate din minți pe soția lui, Meghan Markle, scrie libertatea.ro.Dupa șase luni de la casatoria lor, Prințul Harry și Meghan Markle au și ei mici neințelegeri in cuplu.

- In doar șase luni de la nunta dintre Meghan Markle și Prințul Harry, Casa Regala a Marii Britanii a pierdut trei oameni important, iar acum, și secretara personala a Ducesei Meghan a decis sa demisioneze. Astfel, intrebarea tuturor este : "de ce? “

- Piloții unui avion care ii transporta pe prințul Harry al Marii Britanii și pe soția acestuia, ducesa Meghan de Sussex, au fost nevoiți, vineri, sa amane aterizarea pe aeroportul din Sydney, pentru a evita ciocnirea cu un alt avion, potrivit tmz.com.In imaginile publicate de tmz.com, se poate…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia acestuia, ducesa Meghan de Sussex, insarcinata in luna a treia, s-au aflat vineri in vizita oficiala in Australia. Ei au avut parte de un eveniment lejer, in care...

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia acestuia, ducesa Meghan de Sussex, aflati in vizita oficiala in Australia, au renuntat la tinutele stricte si s-au descaltat pentru o plimbare pe celebra plaja Bondi, de langa Sydney, potrivit people.com, citat ...

- Casa Regala a Marii Britanii a facut astazi anunțul așteptat de mulți internauți. Dupa ce saptamanile trecute aparuse zvonul ca Meghan este insarcinata, Casa Regala s-a hotarat sa confirme acest zvon. „Altețele lor roiale apreciaza susținerea pe care au primit-o de la oameni din intreaga lume inca de…

- Noul membru al familiei regale va fi al saptelea in linia succesorala la tronul Marii Britanii. Cuplul se afla in turneu in Australia. Vizita oficiala incepe marti, la Sydney, unde Harry si Meghan urmeaza sa fie primiti de guvernatorul general Peter Cosgrove, dupa care se vor intalni cu doi ursi koala…