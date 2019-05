Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia sa Meghan si-au prezentat miercuri baietelul despre care au afirmat ca are "cel mai dulce temperament", relateaza Reuters si Press Association. Ducele si ducesa de Sussex nu si-au putut ascunde incantarea in timp ce s-au lasat fotografiati impreuna cu bebelusul in sala de banchete…

- S-au aflat cateva noi detalii despre venirea pe lume a primului mostenitor al Ducilor de Sussex, Harry si Meghan. Dupa ce s-a aflat ca fericitul cuplu are un baietel, Palatul Buckingham a anuntat ca bebelusul regal s-a nascut luni dimineata, la ora 5 si 26 de minute. Si ca Printul Harry a fost alaturi…

- Meghan Markle, ducesa de Sussex si sotia printului Harry, a nascut un baietel, a anuntat Palatul Buckingham, precizand ca mama si bebelusul sunt bine, relateaza Press Association si Reuters.

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, si-au lansat marti un cont oficial pe reteaua de socializare Instagram - @sussexroyal -, ca parte din demersul lor de a isi crea o identitate mediatica proprie cu putin timp inainte de venirea pe lume a primului lor copil, in aceasta primavara, potrivit Reuters. Pana…