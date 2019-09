Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii si familia sa sunt intr-o vizita de 10 zile in sudul Africii, primul lor turneu oficial. Acesta a refacut traseul mamei sale, regretata Prințesa Diana, in Angola. Au trecut 22 de ani de la vizita istorica a Prințesei Diana in Angola. Prințul Harry a refacut traseul mamei…

- Printul Harry al Marii Britanii si-a inceput joi vizita in statul african Botswana plantand un arbore, nefiind insotit de Meghan Markle, care a luat decizia de a ramane impreuna cu fiul lor, Archie, in Africa de Sud, transmite DPA. Printul Harry si familia sa sunt intr-o vizita de 10 zile…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, au inceput luni un turneu in sudul Africii, denuntand intr-un orasel din Africa de Sud violentele impotriva femeilor, o chestiune arzatoare in aceasta tara, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Prințesa Diana parea extrem de mandra in ziua in care l-a condus pe Prințul William in prima sa zi de școala. Insa a avut și un sfat pentur el inainte de a cobori din mașina. Prințesa de Wales s-a aflat la porțile școlii atat pentru William cat și pentru Harry atunci cand aceștia au inceput școala.…