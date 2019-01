Stiri pe aceeasi tema

- Printul consort britanic, Philip, a fost implicat intr-un accident rutier, dar a scapat nevatamat, anunta Palatul Buckingham, citat de BBC News online. Printul Philip, in varsta 97 de ani, sotul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost implicat intr-un accident rutier produs in apropierea…

- Trei lucratori de la o centrala nucleara din Marea Britanie au fost raniti luni in urma unei emanatii de abur. Operatorul centralei a dat asigurari marti ca nu exista niciun risc pentru public, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit EDF Energy, aburul emanat in seara de luni la centrala…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unei degajari de abur la o centrala nucleara din orasul Lancashire din nordul Marii Britanii, dar autoritatile au anuntat ca nu exista niciun risc de repetare a incidentului, relateaza Reuters.