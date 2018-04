Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, in varsta de 96 de ani, a fost internat in spital si va fi supus unei operatii la sold miercuri, a anuntat Palatul Buckingham, citat de The Guardian. "Alteta Sa Ducele de Edinburgh a fost internat la spitalul King Edward VII din Londra in aceasta dupa-amiaza in vederea unei operatii…

- Dupa o perioada indelungata de suferința, medicii i-au recomandat Prințului Philip o intervenție chirurgicala, deși la varsta sa, cea de 96 de ani, nu este lipsita de riscuri. Prințul Philip a fost internat ieri in spital A lipsit de la slujba de Paște, de weekendul trecut, dar asta pentru ca a acuzat…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost internat marti intr-o clinica din Londra, unde va suporta o operatie la sold ce va avea loc miercuri, au anuntat reprezentantii Palatului Buckingham, citati de Reuters si AFP. "Alteta Sa Regala Ducele de…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Autovehiculele electrice pot fi mai ieftine decat cele pe combustibili petrolieri pana in 2025, daca costul bateriilor litiu-ion continua sa scada, potrivit unui raport al Bloomberg New Energy Finance. Unele modele de masini electrice ar putea costa la fel de mult ca motoarele cu ardere de combustie…

- Anul acesta, Prințul Charles, viitorul rege al Marii Britanii, i-a uimit pe toți creștinii cu un mesaj emoționant cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Fiul cel mare al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a inregistrat un video dedicat creștinilor din intreaga lume, aratandu-și susținerea fața de problemele…

- "Am discutat aceste chestiuni care au fost dezbatute la Consiliul European si unde se doreste la nivelul UE sa fie o pozitie echilibrata si coerenta din partea tuturor tarilor membre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, dar si mai important este sa dam un semnal foarte…

- Romania va anunta pana la ora 16.00 ce masuri va lua impotriva Rusiei Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. România va anunta pâna la ora 16.00 ce masuri va lua împotriva Rusiei ca dovada de solidaritate cu Marea Britanie, care a numit Moscova drept vinovata pentru otravirea…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, spune ca liderii din Europa ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar.

- DGA face, luni, perchezitii la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, un medic fiind acuzat ca a conditionat in repetate randuri actul medical. Cauza a fost deschisa dupa ce un pacient a sustinut ca i s-au cerut bani pentru o interventie.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, in cadrul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, ca Londra suspenda toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat, miercuri, la Bruxelles, proiectul tratatului retragerii Marii Britanii din blocul comunitar, provocand agitatie la Londra.

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, miercuri, ca Guvernul de la Londra nu va permite Uniunii Europene sa "submineze" integritatea constitutionala a Marii Britanii, respingand proiectul de acord de Brexit prezentat de negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, potrivit postului France 24.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP. Theresa May…

- Doi tineri care s-au cunoscut pe un site matrimonial musulman au fost condamnați la inchisoare pentru terorism in Marea Britanie. Munir Mohammed, care a solicitat azil in Regatul Unit, a fost condamnat la inchisoare pe viața, din care va executa o pedeapsa de minimum 14 ani. Rowaida El Hassan, pe care…

- Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactata de Grupul pentru cercetari europene - centru de studii al Partidului Conservator finantat partial din fonduri publice - ii recomanda sefei executivului ca in cadrul negocierilor cu UE privind Brexit sa ia masuri ca Marea Britanie sa fie libera…

- Un francez in varsta de 94 de ani a avut parte de cea mai urata experiența din viața lui. Barbatul a suferit o intervenție chirurgicala la artera carotida fara anestezie și a simțit fiecare pas din procedura.

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, se afla intr-o vizita de lucru la Londra, in perioada 12-15 februarie a.c. Cu acest prilej, dl. Mihai Daraban a avut o intrevedere cu E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii…

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș. Apropiații au dat-o de gol pe soția fostului tenismen. Se pare ca Brigitte frecventeaza…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Dara Khosrowshahi, directorul general al serviciului de transport Uber, prezice ca mașinile zburatoare vor opera deja in zece ani, scrie Daily Star . Acesta a facut predicția in cadrul unei conferințe de tehnologie care a avut la Munchen, Germania. El a precizat ca mașinile zburatoare vor brazda cerul…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail, potrivit Mediafax.ro.

- Intr-un discurs pe care urmeaza sa-l sustina luni si al carui continut a fost facut public inainte de aceasta de Ministerul Apararii, generalul Marea Britanie risca sa aiba probleme in fata capacitatilor militare ale Rusiei si altor tari, daca nu va investi mai mult in fortele sale armate, este de…

- Pele, legenda fotbalului brazilian, este internat intr-un spital din tara sa dupa ce si-a pierdut cunostinta joi dimineata din cauza oboselii accentuate, a anuntat vineri Asociatia Ziaristilor de Fotbal (FWA), citata de Reuters. FWA urma sa organizeze sambata, la Londra, un dineu in cinstea…

- Melanie Griffith nu trece tocmai prin cea mai buna perioada din viața sa, actrița, in varsta de 60 de ani, fiind, din nou, supusa unei operații de indepartarea a unui carcinom. Dupa ce in 2009 actrița Melanie Griffith a fost diagnosticata cu cancer de piele și a trecut printr-o intervenție chirurgicala…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel…

- Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, așteapta saptamana viitoare un anunț oficial al London Stock Exchange Group in privința deciziei de a-și muta sediul din Londra in București, pe fondul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvânt al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul.…

- Dupa ce si-a inchis blogul, "The Tig", in aprilie 2017, si si-a intrerupt aparitiile pe micul ecran in noiembrie, actrita americana si-a inchis si conturile de Twitter si Instagram."Domnisoara Markle se simte recunoscatoare fata de toti cei care ii urmareau activitatea pe retelele de socializare,…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…