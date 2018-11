Prinţul Charles şi-a învăţat fiii să adune deşeuri şi să ocrotească mediul (documentar) Printul Charles si-a invatat copiii despre importanta protejarii mediului prin actiunile sale, scotandu-i pe fiii sai William si Harry sa adune deseuri de sarbatori, potrivit unui nou documentar al BBC, relateaza dpa. "Eram in Norfolk cand erau sarbatori si nu aveau loc cursuri si mergeam sa adunam deseuri cu el... Amandoi gandeam 'este ceva perfect normal, toata lumea trebuie sa faca asta'. Asa ca stateam acolo practic cu niste tepuse si strapungeam deseurile si le adunam in saci negri de plastic", isi aduce aminte printul Harry intr-un documentar de o ora realizat pentru a marca aniversarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

