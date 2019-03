Prințul Charles, primul membru al familiei regale britanice care vizitează Cuba Prințul Charles și soția sa, Camilla, au aterizat la Havana duminica pentru prima calatorie oficiala a familiei regale britanice catre Cuba condusa de comuniști, chiar în timp ce aliatul de top al Marii Britanii, SUA, cauta sa izoleze națiunea insulara, scrie Reuters.

În timpul vizitei sale istorice de trei zile, care face parte dintr-un tur al Caraibelor, Prințul de Wales, în vârsta de 70 de ani, va lua masa cu președintele cubanez Miguel Diaz-Canel, va vizita regiunea coloniala restaurata din Havana, și va participa la o parada a mașinilor clasice britanice.



Guvernul…

Sursa articol: hotnews.ro

