- Printul Charles de Wales va implini, saptamana viitoare, 70 de ani si, la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, va fi mostenitorul care a asteptat cel mai mult dintre toti predecesorii sai din ultimii o mie de ani sa urce pe tronul Marii Britanii, potrivit Reuters.

- Printul Charles va inceta sa mai vorbeasca despre anumite subiecte pe care le cunoaste foarte bine atunci cand va deveni rege deoarece ”nu este atat de ridicol”, a afirmat mostenitorul tronului Marii Britanii in cadrul unui documentar care va fi transmis de BBC cu ocazia aniversarii sale.

- Printul Charles al Marii Britanii, aparatorul unor cauze de mediu si autorul unor incursiuni uneori criticate in politica, a declarat, intr-un interviu acordat BBC, ca, dupa urcarea pe tron, va respecta neutralitatea impusa de acest statut, transmit AFP si Reuters. 'Nu este acelasi…

- Boris Johnson, fost ministru britanic de Externe si un potential rival al Theresei May, le-a spus unor membri de rang inalt din Partidului Conservator ca ar amana procedura de Brexit cu cel putin sase luni in cazul in care ar ajunge premier, relateaza publicatia The Sun, citata de agentia Reuters.