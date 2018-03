Stiri pe aceeasi tema

- Frankfurt va deveni cel mai mare castigator al luptei pentru mii de locuri de munca venite de la bancile din Londra, care isi vor muta sediile din capitala Marii Britanii in orasul german, pentru a avea acces permanent la piata unica dupa Brexit, relateaza Bloomberg.

- Fostul international Ionut Lupescu, unul dintre candidatii la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, a transmis un mesaj emotionant de incurajare, marti, dupa ce echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European.

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul. Cuvintele suveranului pontif,…

- Aurel Ticleanu a postat un mesaj emotionant, dupa aflarea vestii ca prietenul lui, colegul de la Craiova Maxima, Nicolae Tilihoi a parasit aceasta lume. „Am fost mereu aproape, in viata si pe teren, dar acum el a plecat sa joace, sa comenteze, sa cante, sa rada si sa glumeasca intr-o lume mai buna !…

- Romania va anunta pana la ora 16.00 ce masuri va lua impotriva Rusiei Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. România va anunta pâna la ora 16.00 ce masuri va lua împotriva Rusiei ca dovada de solidaritate cu Marea Britanie, care a numit Moscova drept vinovata pentru otravirea…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, spune ca liderii din Europa ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sud-vestul Angliei), estimând ca masura

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Divizia de contraterorism a politiei londoneze a anuntat ca investigheaza moartea unui cetatean rus aflat in exil in Marea Britanie, dupa ce acesta a murit in locuinta sa din Londra din cauze necunoscute. 'O investigatie este in curs de desfasurare dupa moartea unui barbat in varsta de circa 60 de…

- Ministrul britanic pentru Brexit a precizat pentru Digi24 ca romanii vor fi tratați "cu generozitate" in procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Aveti incredere ca va vom trata bine. Apreciem contributia voastra pentru Marea Britanie. Intentionam sa facem lucrurile bine”."Cred…

- Andreea Esca, mesaj emoționant pentru mama ei, de 8 Martie. Prezentatoare știrilor Pro tv a publicat și imagini cu cea care i-a dat viața, din tinerețe. De Ziua Mamei, Andreea Esca și-a surprins mama cu cele mai frumoase cuvinte, i-a demonstrat inca odata cat de mult o prețuiește și a dezvaluit lucruri…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, miercuri, ca Guvernul de la Londra nu va permite Uniunii Europene sa "submineze" integritatea constitutionala a Marii Britanii, respingand proiectul de acord de Brexit prezentat de negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, potrivit postului France 24.

- Postarea cutremuratoare facuta zilele trecute de Andra Gavril a starnit numeroase reacții in mediul online. Jurnalista TVR a marturisit ca a fost batuta crunt și umilita de fostul ei iubit. Ea a povestit in detaliu trauma prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca in postare nu este vorba despre fostul…

- Doi tineri care s-au cunoscut pe un site matrimonial musulman au fost condamnați la inchisoare pentru terorism in Marea Britanie. Munir Mohammed, care a solicitat azil in Regatul Unit, a fost condamnat la inchisoare pe viața, din care va executa o pedeapsa de minimum 14 ani. Rowaida El Hassan, pe care…

- Graham a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai creștinismului, dand audiențe in intreaga lume in arene mari, incepand cu Londra in 1954. El a murit la domiciliul sau din Montreat, Carolina de Nord, a declarat purtatorul de cuvant al Asociației Evangheliști Billy Graham. In…

- Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactata de Grupul pentru cercetari europene - centru de studii al Partidului Conservator finantat partial din fonduri publice - ii recomanda sefei executivului ca in cadrul negocierilor cu UE privind Brexit sa ia masuri ca Marea Britanie sa fie libera…

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Fostul lider mondial a raspuns "prezent" convocarii si initial a transmis ca va lua o decizie abia miercuri, cu trei zile înaintea meciului cu Canada, dar, în urma discutiilor pe care le-a avut cu medicii si cu oamenii din anturajul sau, Halep a ajuns la concluzia ca asteptarea…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Anda Calin se topeste pe picioare de dorul tatalui sau, care s-a stins din viata in urma cu patru ani. Iubita lui Liviu Varciu avea o relatie speciala cu George Calin si sufera profund dupa el. Pe 2 februarie ar fi fost ziua lui, iar frumoasa bruneta i-a scris un mesaj lung si emotionant, pe Facebook,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr. Desi…

- Pentru intreaga lume, nunta Dianei Spencer cu Prințul Charles a fost nunta secolului. Din pacate, pentru cea care urma sa fie Prințesa de Wales a fost ”cea mai groaznica zi din viața ei”, așa cum recunoaște chiar ea in documentarul ”Diana: In her Words”, difuzat de National Geographic la implinirea…

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- Pe Claire Foy o cunoaștem din serialul ”The Crown” care spune povestea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. La doar 33 de ani, actrița a facut istorie in acest rol, caștigand un Glob de Aur, și fiind nominalizata pentru al doilea, grație interpretarii sale magistrale. Din pacate, in viața reala,…

- Dara Khosrowshahi, directorul general al serviciului de transport Uber, prezice ca mașinile zburatoare vor opera deja in zece ani, scrie Daily Star . Acesta a facut predicția in cadrul unei conferințe de tehnologie care a avut la Munchen, Germania. El a precizat ca mașinile zburatoare vor brazda cerul…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail, potrivit Mediafax.ro.

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul anului trecut au fost la un pas sa divorteze. Au depasit, din fericire, acele clipe si acum se iubesc mai mult ca oricand. A

- Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, așteapta saptamana viitoare un anunț oficial al London Stock Exchange Group in privința deciziei de a-și muta sediul din Londra in București, pe fondul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvânt al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul.…

- Zilele acestea se împlinesc trei ani de când Simona Halep si Darren Cahill au început sa colaboreze, chiar înaintea primului turneu de Grand Slam al anului. Antrernorul a ținut sa marcheze momentul printr-o fotografie speciala și un mesaj emoționant pe care le-a publicat…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Povestea de dragoste dintre Principesa Margareta și Radu Duda a inceput intr-un mod mai puțin obișnuit. Principesa Margarea a Romaniei, fiica cea mare a regretatului monarh Mihai I, formeaza un cuplu de ani de zile cu Principele Radu, care, in tinerețe, a fost actor . Puțini știu cum a inceput povestea…

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'…

- Mihai Morar a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant legat de Stela Popescu și Alexandru Arșinel. Prezentatorul emisiunii "Rai da' Buni" iși amintește cum arata Revelionul in urma cu 4 ani.