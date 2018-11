Prinţul Charles îi scoate pe copiii săi să adune deşeuri de sărbători "Eram in Norfolk cand erau sarbatori si nu aveau loc cursuri si mergeam sa adunam deseuri cu el... Amandoi gandeam 'este ceva perfect normal, toata lumea trebuie sa faca asta'. Asa ca stateam acolo practic cu niste tepuse si strapungeam deseurile si le adunam in saci negri de plastic", isi aduce aminte printul Harry intr-un documentar de o ora realizat pentru a marca aniversarea de 70 de ani a Printului Charles, pe 14 noiembrie.



Harry a adaugat ca a fost "programat" sa adune gunoaiele din natura datorita tatalui sau, care in trecut a fost criticat pentru preocuparea sa excesiva fata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles si-a invatat copiii despre importanta protejarii mediului prin actiunile sale, scotandu-i pe fiii sai William si Harry sa adune deseuri de sarbatori, potrivit unui nou documentar al BBC, relateaza dpa. "Eram in Norfolk cand erau sarbatori si nu aveau loc cursuri si mergeam sa adunam…

- Sarbatori de iarna cu buget limitat la Primaria Balanesti. Autoritatile locale nu au bani pentru artificii, dar vor oferi cadouri copiilor din comuna. In acest an, va fi organizat si un simpozion in memoria profesorului Ion Popescu-Voites...

- Regina Elisabeta a II-a planuiește sa renunțe la tron cand va implini 95 de ani pentru a-i permite Prințului Charles sa conduca Marea Britanie, potrivit unei noi biografii a monarhului britanic. Regina a promis sa iși serveasca țara pentru tot restul vieții in momentul incoronarii, in 1953, insa este…

- Motociclistul Andy Daynes a surprins momentul in care duba gri, marca Citroen, a intrat intr-o depașire periculoasa pe A11, in Attleborough, Norfolk, și s-a lovit cu putere de marginea sensului giratoriu. „Eram pe motocicleta, in spatele dubei, și am vazut tot. Am oprit impreuna cu alți șoferi pentru…

- In urma cu fix 21 de ani, pe 31 august 1997, lumea o pierdea pe una dintre cele mai mediatizate si iubite printese din lume: Diana, prima sotie a Printului Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii. Printesa Diana, in anul 1996 Printesa Diana isi dadea ultima suflare intr-un spital din Paris, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis este invitat la Palatul Buckingam de catre Regina Marii Britanii cu prilejul zilei de nastere a Printului Charles. Evenimentul va avea loc pe 14 noiembrie. Reamintim ca Printul Charles este profund legat de Romania, mai ales de zona Transilvaniei, unde a investit pentru reconditionarea…

- In vara anului 1981 a avut loc una dintre cele mai importante nunti din istoria Marii Britanii. Printul Charles si Printesa Diana se casatoreau si atrageau privirile intregului mapamond. Printul Charles si Printesa Diana, la nunta din 29 iulie 1981 Acum, la mai bine de 37 de ani de la celebra nunta,…