Prințul Charles, despre perspectiva urcării pe tron: „Nu voi mai afce aceleași lucruri. Este o prostie” Prințul Charles, care va implini in curand 70 de ani, a vorbit pentru prima data despre perspectiva urcarii pe tronul Marii Britanii, afirmand ca nu va mai face aceleași lucruri ca pana acum atunci cand va deveni suveran. Intr-un interviu acordat BBC, Charles a afirmat ca, atunci cand va deveni rege, va inceta sa vorbeasca despre chestiunile in care are opinii ferme. De mai multe decenii, Prințul moștenitor militeaza in favoarea unor cauze sociale și de mediu. Mai mult, el s-a aventurat uneori și in politica, spre deosebire de regina Elisabeta a II-a, care evita orice polemica. In acest sens,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

