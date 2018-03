Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de inspectorul judiciar Elena Radescu, pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) si lit. m) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata.In…

- Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei, a scris miercuri Tudorel Toader, pe Facebook, in replica la discursul presedintelui Klaus Iohannis de la bilantul Ministerului Public. "Pentru corecta informare a opiniei publice: art.132 din Constitutie…

- Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a anuntat ca firma Carmistin, care a preluat fosta Avicola Targu Jiu va deschide in luna mai 76 de ferme de crestere a puiulor. In momentul de fata stadiul lucrarilor de modernizare a halelor ...

- Deal-ul a fost anuntat dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. Aceasta a fost prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017.Arabia Saudita si Egipt, cele mai populate si mai bogate…

- Patru militanti irakieni, presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, acuzati ca intentionau sa atace ambasada SUA din Ankara, au fost arestati preventiv luni de serviciile de securitate turce, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Cei patru suspecti au fost arestati in orasul…

- Arabia Saudita este cel mai mare exportator de petrol din lume, insa din cauza scaderii prețului petrolului, este dificil pentru țara sa iși plateasca lucratorii petrolieri, anunța Businessinsider.com.

- Miercuri, 28 februarie, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea unor infractiuni la regimul armelor si munitiilor. La domiciliul unui barbat de 66 de ani din localitate, acestia au gasit o arma cu aer comprimat si peste 100 proiectile din plumb,…

- Lotul național de fotbal, pregatit de Alexandru Spiridon, va disputa pe 26 februarie, in deplasare, la Jeddah (Arabia Saudita), un meci de verificare cu selecționata acestei țari, relateaza MOLDPRES. Cu ocazia acestui eveniment ieri, la Vadul Lui Voda, a avut loc o conferința de presa, la care au participat…

- ACTE…Politistii de frontiera efectueaza cercetari fata de un tanar prins ca a prezentat documente false la controlul de frontiera. Astfel, in data de 21 februarie, in jurul orei 23.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea…

- Politistii din Ocna Mures au identificat si retinut doua persoane din judetul Mures care sunt banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte. Intregul prejudiciu a fost recuperat si restituit pagubitilor. La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de…

- Un pilot al unui zbor britanic a alertat autoritațile, dupa ce a transmis un mesaj codificat controlorului de trafic aerian. In acel moment, oficialii au crezut ca hackerii au preluat controlul asupra aeronavei. La bordul avionului, cu destinația Aberdeen-Frankfurt, se aflau 43 de pasageri…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza vineri AFP. Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care…

- Un fost profesor de liceu si fratele sau geaman au fost arestati la New York in cadrul unei investigatii federale, fiind inculpati ca ar fi vrut sa fabrice un dispozitiv exploziv, potrivit autoritatilor, informeaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Victor Piturca crede ca "venirea lui Lupescu va determina toti oamenii importanti din fotbal sa se uneasca si sa lucreze impreuna". Fost selectioner, inclusiv in perioada in care Ionut Lupescu era director general la FRF, Victor Piturca recunoaste deschis ca este sustinatorul "Kaiserului" pentru viitoarele…

- PSD schimba doi membri din Comisia SRI. La propunerea grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputatilor si Senatului, deputata Oana Florea si senatorul Marin Nicolae ii vor inlocui in Comisia pentru controlul activitații SRI pe deputatii Radu Babus si Horia Nasra, potrivit cotidianul.ro Oana Florea…

- Consumul de substanțe cu efect psihoactiv continua sa ramana un fenomen cat se poate de real la Buzau, in ciuda tututor eforturilor de descurajare intreprinse de autoritați in ultimii ani. Comunitatea consumatorilor și a dealerilor nu este tocmai o enigma, membrii ei fiind cunoscuți la scara larga. …

- Azi, 1 februarie 2018, la sediul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti" a avut loc ceremonia de predare primire a comenzii unitatii. Colonelul Florin Marian BARBU a preluat comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati, de la generalul de brigada Dorin TOMA, care a fost promovat in cadrul Componentei…

- Arabia Saudita a recuperat deja peste 107 miliarde de dolari in urma campaniei anticoruptie, care a dus la arestarea a zeci de printi si ministri, relateaza BBC News. La inceputul lunii noiembrie, printul mostenitor a lansat o campanie anticoruptie , care a fost vazuta drept o masura lauta de Mohammad…

- Judecatorii din Curtea de apel Constanta analizeaza la aceste momente daca se impune arestarea preventiva a mai multor constanteni. Conform procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, cei in cauza sunt cercetati de catre oamenii legii din Olanda. Cei vizati sunt: Iulian Grigorenco,…

- Armata americana a anuntat marti ca decizia de clasificare a unor date despre razboiul din Afganistan a fost o 'eroare umana in stabilirea categoriilor', dupa ce SIGAR - organismul public responsabil cu controlul actiunii americane in Afganistan - a dezvaluit ca Pentagonul i-a interzis sa…

- Desertul din Arabia Saudita a fost acoperit de un strat de zapada, dupa ce temperaturile au scazut considerabil in anumite parti ale Orientului Mijlociu, scrie Metro.co.uk. Mai multe fotografii arata citeva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul…

- "Doua sisteme S-400 exista deja in Siria, asigurand securitatea bazelor Hmeymim si Tartus. Acestea sunt sisteme unice cu capacitati de performanta de neegalat. Acesta este motivul pentru care a fost incheiat un contract privind livrarea complexelor S-400 catre Turcia, membru al NATO", a declarat…

- Autoritile din Arabia Saudita intentioneaza sa obtina 100 de miliarde de dolari de la printii suspectati de coruptie, scrie agentia Bloomberg. Potrivit sursei citate, negocierile cu persoanele retinute,...

- Primul exportator mondial de petrol, Arabia Saudita, s-a pronuntat in favoarea unei cooperari pe termen lung intre tarile OPEC si cele care nu fac parte din cartel, precum Rusia. Confruntate, in 2014, cu o...

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar urma sa se intruneasca intr-o sedinta extraordinara luni, la solicitarea PNL si USR, pentru a discuta despre situatia economica a celor 22 de companii municipale si a RADET si Elcen. Nu este insa sigur ca va exista cvorumul necesar, in conditiile in…

- De la sefia Directiei Generale Anticoruptie, Catalin Ionita a ajuns la conducerea Politiei Romane, functie ale carei prerogative le-a preluat oficial, la fel cum a facut si adjunctul sau. Atat Ionita, cat si mana sa dreapta, comisarul-sef Florin Dragnea, au fost instalati vineri in functie. “A fost…

- Șoferul care a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat pe trotuar și s-a izbit de un bloc in zona Cetate din Alba Iulia era baut și fara permis. Potrivit Poliției Alba, dupa ce a pierdut controlul asupra mașinii, șoferul a lovit alte doua autoturisme parcate. Nicio persoana nu a fost ranita.…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul istoric era vizibil cu mult inainte de start. "Acest eveniment arata ca ne indreptam spre un viitor prosper. Sunt foarte mandra ca sunt martora a acestei schimbari imense", a declarat Lamya Khaled Nasser, o fana din Jeddah in varsta…

- Sony, lider mondial în domeniul imaginilor digitale și cel mai mare producator de senzori de imagine din lume, lanseaza noi soluții pentru fotografiere prin cablu și wireless cu multiple camere pentru camera foto RX0, care le permit fotografilor mai multa flexibilitate, creativitate și operabilitate.…

- Zeci de printi din Arabia Saudita, dar si inalti functionari sau chiar fosti ministri arestati anul trecut pentru coruptie ar fi fost mutati de la hotelul Ritz Carlton, in care fusesera obligati sa stea, intr-un centru de detentie aflat la sud de Riad.

- Autoritatile din Arabia Saudita au arestat 11 printi care se adunasera in fata unui palat din Riad pentru a protesta impotriva unui decret prin care le-au fost suspendate subventiile pentru curent si apa, relateaza sambata media locale preluate de dpa. Scaderea preturilor la petrol a determinat autoritatile…

- Studiul, care a fost publicat de centrul de informare Wadi Hilweh din Ierusalim, ce monitorizeaza incalcarile israeliene in orasul ocupat, arata ca, din totalul persoanelor arestate, 720 erau minori palestinieni, 26 - barbati in varsta, 54 - copii sub 12 ani si 88 - femei, inclusiv sase minore si patru…

- Timp de o jumatate de an, Bulgaria va gestiona dosarele blocului comunitar, care nu sunt nici puține și nici ușoare. Despre care sunt prioritațile președinției bulgare, aflam din corespondența lui Lucian Pirvoiu.

- Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Murgeni au depistat in flagrant luni, pe raza localitații Ranceni, un minor de 11 ani, care avea asupra lui aproximativ 100 de petarde. Articole pirotehnice deținute ilegal au fost ridicate, in vederea confiscarii, de polițiști. In urma cercetarilor efectuate…

- Cele mai frecvente accidente in timpul schiului sunt leziunile la genunchi. Majoritatea accidentelor pot fi evitate prin atentie si prevenire. Am colectat mai jos cateva dintre cele mai importante precautii. Cele mai frecvente vatamari suferite in timpul schiului sunt intinderile de ligament, respectiv…

- Grupul german Daimler va cumpara o participatie majoritara in Chauffeur Prive, rivalul mai mic al celebrei Uber, care ofera servicii de ride-hailing (comanda unei masini prin intermediul unei aplicatii), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anunţul a fost făcut într-o declaraţie…

- 4 persoane au fost arestate preventiv pentru savarsirea infractiunii de efectuarea cu intentie, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Traficantii transportau etnobotanicele in scutece si in lenjeria intima.

- Potrivit acestora, actul normativ ar putea fi adoptat saptamana viitoare si va prevede scutirea de impozitul pe venit de 10% pentru IT-istii cu studii medii, dar aflati la facultate, dar si pentru cei cu facultatea terminata. Sursa citata a mai aratat ca IT-istii cu studii medii vor plati impozit…