- Printul Andrew a fost vazut in apartamentul din New York al investitorului in fonduri speculative Jeffrey Epstein in timp ce doua tinere ii masau picioarele, potrivit unui schimb de e-mail-uri dintre un proeminent agent literar american si scriitorul Evgheni Morozov, informeaza The Guardian.

- Palatul Buckingham il apara pe fiul favorit al Reginei Elisabeta a II-a in scandalul Epstein, dar marturiile din dosar si investigatiile jurnalistice scot la iveala o serie de legaturi bolnavicioase intre cei doi.