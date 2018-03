Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…

- Mihai Mitoseru si Dianna Rotaru formeaza noul cuplu de prezentatori ai emisiunii „Se striga darul”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Dianna Rotaru este o cunoscuta cantareata si actrita din Republica Moldova, pe care telespectatorii din Romania au avut ocazia sa o admire…

- Temperaturi negative se vor inregistra in aproape toata tara, saptamana viitoare, iar temperaturile pe timpul noptii vor cobori pana la -12 grade in estul Transilvaniei si in Moldova. Inclusiv in Capitala vor fi temperaturi scazute, astfel ca valorile minime vor atinge -6 grade. Vantul va avea intensificari…

- SCOLI INCHISE: Inspectoratele Scolare Judetene din Ilfov, Olt, Ialomita si Calarasi au hotarat sa suspende cursurile in scoli, gradinite si licee, vineri, 22 martie, in urma avertizarilor de cod portocaliu de ninsori emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Si in Capitala unitatile scolare…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Denisa Nechifor s-a destainuit la o emisiune TV. Ea a vorbit foarte deschis despre Adrian Cristea, tatal fiicei sale. Denisa Nechifor a avut o relație cu suișuri și coborașuri cu fostul fotbalsit Adrian Cristea, impreuna cu care are o fetița foarte frumoasa, Rania . Cu toate ca nu au ajuns niciodata…

- Salariile "de mii de euro" anuntate de guvernanti pentru sanatate nu exista in realitate, ba chiar unele categorii vor avea venituri mai mici dupa ce sporurile le vor fi taiate. Insa faptul ca in spatiul public politicienii au vorbit atat de mult de majorari uriase pune o presiune fantastica…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezenta AICI imaginile care dovedeau inceputul unei relații intre Maria Simion și Dacian Varga. Cei doi s-au distrat intr-un club din Capitala, alaturi de prieteni comuni. La o luna distanța, fotbalistul – donjuan și frumoasa vedeta și-au asumat relația! Cel…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Denisa Nechiofor a vorbit recent despre relatia cu Adrian Cristea si despre ce pretentii are de la un viitor iubit. Bineinteles, conditia principala este ca persoana care va sta alaturi de ea sa aiba o relatie buna cu micuta Rania.

- Lumea interlopa din Capitala este in fierbere! Mai multe documente DIICOT obținute de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți! Liderii clanurilor au platit…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Scandal monstru la Draganești-Olt, unde un barbat a fost lovit cu o ranga in cap. A avut, totuși, noroc și a ajuns intreg acasa! La cateva zile dupa incident, agresorul a fost saltat de mascați! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Anda Adam ar avea legatura cu acesta. Nici mai mult, nici…

- „Romania, Colonia # Rezist USA, sau cum este Romania impotriva lui Donald Trump”, este titlul postarii politicianului Gelu Visan incercand sa evidentieze cateva asemanari intre #Rezistentii din Romania si #Rezistentii din SUA - declarati ANTI-TRUMP.

- Astazi, șoferii au primit o veste neașteptata! Și asta dupa ce comisia juridica a Senatului a acordat azi, 20 februarie, raport de admitere propunerii legislative pentru modificarea articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- Au trecut anii si peste Dacian Varga, promitatorul fotbalist al Sportului, care a avut tupeul sa-l infrunte pe Vasile Siman, patronul echipei care facea furori prin Liga 1 cu bani putini. Dacian, ”donjuanul” din fotbalul autohton, are 33 de ani, ii lipseste echipa de final de cariera, dar nu si-a pierdut…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al 20-lea deces datorat gripei. Mai multe spitale din tara si Capitala sunt in carantina. O femeie de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in ...

- Peste 530 de soferi au ramas, sambata, fara permis, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost date amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei (echivalentul a 752.

- Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, și-au lasat fetița acasa in weekend și au mers sa petreaca in doi la club. Victor Slav și Bianca Dragușanu au in spate un trecut comun tumultuos. Dupa ce au fost casatoriți pentru o perioada scurta de timp, cei doi au ajuns la divorț dupa ce s-a…

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- Romania a fost zguduita din nou, duminica dimineața, de un cutremur, produs in județul Buzau, ajungandu-se astfel la al zecelea seism intr-o saptamana. Cutremurul de duminica dimineața s-a produs in zona seismica Buzau, la o adancime de 124,6 kilometri. Mișcarea telurica a avut loc la ora 10:09. Intensitatea…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte intensa zilele acestea, intr-un interval de doar 24 de ore fiind consemnate trei cutremure. Ultimul dintre ele s-a produs sambata dimineata, la ora 8.48, la o adancime de 100 km si a avut o magnitudine de 3,3. A fost cel mai puternic seism inregistrat…

- Vica Blochina, despre cel mai greu moment din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care a ramas insarcinata cu Victor Pițurca, dupa o relație de 16 ani. La inceput, acesta nu a vrut sa-și recunoasca fiul. Blonda a vorbit intr-un interviu pentru „Acces Direct” despre lucruri mai puțin știute…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- Amanunte incendiare sunt scoase la iveala! Una dintre cele mai importante televiziuni din Romania ar fi in spatele mobilizarii mișcarii #Rezist. Cunoscutul post de televiziune ar face acest lucru prin intermediul uneia dintre vedetele sale. Cancan.ro susține ca PRO TV s-ar afla in spatele mobilizarii…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- Au pus capat relatiei in vara, dar Adrian Cristea nu se poate obisnui cu gandul despartirii de Maria Pauna. Aflat la LOFT, “Printul” a reperat-o pe ”Regina sprancenelor”, a incercat sa poarte o discutie cu ea, insa ex-fotbalistul si-a luat flit din partea fostei partenere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Catrinel Sandu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a venit in Romania in urma cu cateva luni și a acordat un interviu, in care a vorbit despre soțul ei și plecarea in America, insa a ascuns divorțul de Gabi Trifu. Blonda a reușit sa para in fața tuturor, o femeie fericita, deși avea probleme…

- Fotbalistul formatiei FCSB, Constantin Budescu, a fost desemnat jucatorul anului 2017 in cadrul Galei Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), eveniment care a avut loc la Hotelul Intercontinental din Capitala.In cadrul galei sindicatului fotbalistilor din Romania, aflata la…

- Fotbalistul formatiei FCSB, Constantin Budescu, a fost desemnat jucatorul anului 2017 in cadrul Galei Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), eveniment care a avut loc, duminica seara, la Hotelul Intercontinental din Capitala. In cadrul galei sindicatului fotbalistilor…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Fostul impresar al cantareței Alexandra Stan este departe de imaginea de dur cu care s-a ales in urma teribilului scandal in care a fost implicat cu vedeta. Acesta a fost surprins intr-o ipostaza inedita in preajma sarbatorilor de iarna. Au trecut patru ani de cand Alexandra Stan a aparut, plina de…

- Cand vine vorba de fetița lor, Adrian Cristea și Denisa Nechifor sunt mai uniți ca niciodata. De Craciun, ”Prințul” a facut tot ce i-a stat in putința ca sa-și surprinda copilul cu cele mai frumoase cadouri.