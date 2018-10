Stiri pe aceeasi tema

- O suma ”apreciabila” de bani a fost gasita intr-o localitate din Cluj, iar Poliția a facut publica fapta binevoitorului pentru a gasi proprietarul banilor. Din acest motiv, oamenii legii nu au oferit nici un fel de amanunt legat de cuantumul sumei și locul exact unde a fost gasita, pentru ca adevaratul…

- Inspectoratul de Politie Județean Satu Mare organizeaza in data de 3 noiembrie un concurs pentru ocuparea mai multor posturi in cadrul institutiei. Candidatii trebuie sa fie declarați apt din punct de vedere medical, sa indeplineasca cumulativ conditiile din fișa postului, respectiv: 1. Ofițer de poliție…

- Inspectoratul de Poliție Orhei nu a stabilit „elemente constitutive ale unei infracțiuni sau contravenții" in comportamentul Marinei Tauber, primarița comunei Jora de Mijloc și vicepreședinta Partidului „Șor", care a impiedicat-o pe directoarea Radio Orhei, Tatiana Djamanov, sa-și exercite atribuțiile…

- O escroaca a inșelat cu 20.000 de lei un cuplu de pensionari prin metoda ”Accidentul” și este cautata de polițiștii din Iași. Femeia a fost filmata de camerele de supraveghere de la intrarea in blocul pagubiților, iar acum oamenii legii spera sa o prinda in scurt timp. Individa a luat banii sub pretextul…

- Un cioban din Vaslui a maltratat un tanar cu handicap. Detalii cutremuratoare de la acest incident. Costel Nistor, un tanar in varsta de 32 de ani din Barlad, care are un retard mintal de gradul 2, a fost maltratat salbatic cu ceva timp in urma de un cioban din satul Crang, din comuna Ciocani, a anunțat…

- Polițiștii salajeni continua acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. In perioada 6-19 august a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a acționat cu efective marite pentru siguranța cetațenilor,…

- Ilie Nastase este cercetat penal pentru furt, dupa scandalul cu Brigitte Sfat, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Bruneta il acuza pe fostul tenismen, ca a intrat pe geam si i-a luat haine din casa. Contactat de Libertatea, acesta a negat insa cele intamplate și a declarat ca se afla la…

- BUCURESTI. Proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor se afla in faza de promulgare, pentru a intra in vigoare. Dupa un lung parcurs legislativ, proiectul va ajunge curand sa inlocuiasca cu totul Legea nr. 230/2007, actuala…