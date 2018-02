Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Un cetatean francez va comparea in fata judecatorilor, fiind invinuit de proxenetism. Potrivit procurorilor, in luna ianuarie 2018, dupa ce a facut cunostinta, pe o retea de socializare, cu o tanara de 19 ani din Chisinau, inculpatul, impreuna cu un moldovean, au stabilit o

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si-a invitat fostele iubite, pe Chelsy Davy si Cressida Bonas, la nunta sa cu Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, care va avea loc pe 19 mai, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru Daily Mail: „Harry a ramas prieten cu Chelsy si cu Cressida, […]

- Laura Codruta Kovesi a lansat acuzații dure in presa internationala, vorbind despre existenta unei campanii de calomniere a DNA. Intr-un interviu pentru Financial Times, șefa Direcției Naționale Anticorupție noteaza ca scandalul din ultimele zile este de fapt un ”atac real", lansat de oameni de afaceri…

- Dupa ce Meghan Markle se va casatori cu Printul Harry in acest an, fosta actrita va trebui sa urmeze un set de reguli. Pe linga faptul ca niciun membru al familiei regale nu are voie sa ofere autografe atunci cind se afla la anumite evenimente sau vizite oficiale, exista si citeva reguli pe care femeile…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Nunta Printului Harry si a logodnicei sale, Meghan Markle, este cel mai asteptat eveniment al acestui an. Pregatirile sunt in toi si orice detalii legate de nunta celor doi sunt primite cu mare curiozitate de catre fani.

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Printul Harry se va casatori in curand cu frumoasa Meghan Markle. Inainte de a face pasul cel mare, fiul cel mic al Printului Charles si-a dus logodnica la mormantul mamei sale. Cei doi au fost la Althorp, unde este inhumata Prințesa Diana, in luna noiembrie a anului trecut.

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.

- Printul Harry este ''profund indragostit'' de logodnica sa Meghan Markle, spune cantaretul britanic Elton John, potrivit Press Association. Artistul, prieten apropiat al mamei lui Harry, Diana, printesa de Wales, a dezvaluit ca printul, ''in extaz de fericire'',…

- Istoricul Neagu Djuvara s a stins astazi din viata. Acesta avea 101 ani. Neagu Djuvara s a nascut la Bucuresti intr o familie aristocrata de origine aromana, asezata in tarile romane la sfarsitul secolului al XVIII lea, care a dat multi oameni politici, diplomati si universitari de prestigiu, conform…

- Duelul epic de la Australian Open dintre Simona Halep si Angelique Kerber a lasat cu gura cascata presa internationala, care a descris in termeni laudativi succesul impresionat al romancei, 6-3, 4-6, 9-7. "Va fi o noua regina. Duelul dintre actualul numar 1 mondial si predecesoarea sa si-a respectat…

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Aflata la primul meci de Grand Slam in calitate de lider mondial, Simona Halep a trecut cu emotii de australianca Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a fost condusa in primul act cu 5-2 si chiar a salvat o minge de set. Numarul 1 WTA s-a impus cu 7-6 (5), 6-1, in ciuda accidentarii la glezna din setul…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters.Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la cateva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala.

- Printul Harry si logodnica sa americana, Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai 2018 la Castelul Windsor, iar Familia Regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptia. Insa, avand in vedere ca Meghan a abandonat actoria pentru a se putea casatori…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Dupa ce se va casatori cu Prințul Harry, viața lui Meghan Markle va lua o alta turnura. Actrița nu se va mai bucura de libertatea pe care o avea,inainte de a-l intalni pe Harry. O libertate fara reguli stricte sau constrangeri. Prințul Harry s-a implicat intotdeauna in proiectele umanitare, lucru inspirat…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- “Maria mulge vaca” Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care este un fel de “organ politico-medical” international, extinde lista bolilor oficiale, incluzand dependenta de calculator alaturi de dependenta de droguri, alcool si…tutun STOP In acest context, presedintele unui ONG local specializat…

- Printul Harry al Marii Britanii a renuntat sa participe la traditionala vanatoare regala de Craciun din dragoste pentru logodnica sa, Meghan Markle, o aparatoare a drepturilor animalelor, informeaza voici.fr.

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- "Edu a plecat, dar nu ne va parasi niciodata! Astazi exista inca o stea in Ceruri. Odihneste-te in pace, Edu!", a notat Boavista Porto pe retelele de socializare, adaugand ca drapelul Boavistei va fi coborat in berna. Jucatorul va fi inmormantat miercuri.

- Michel Taube a postat un editorial in publicația franceza Opinion Internationale in care sunt analizate toate mișcarile din Romania de cand s-a pornit procesul de reformare al Justiției, facand o analiza aplicata pe activitatea DNA."Pentru a remedia practicile care afecteaza statul și societatea…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au publicat un set de portrete fotografice, realizate de fotograful american Alexi Lubomirski, pentru a marca logodna cuplului princiar, informeaza Reuters. Alexi Lubomirski, fost asistent al fotografului…

- Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana.Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va casatori pe 19 mai 2018. „Nu pot sa ma abtin din zambit…

- In acea emisiune, printul Harry il invita pe Barack Obama sa vorbeasca despre amintirile sale din ziua in care a parasit Biroul Oval de la Casa Alba, despre activitatea sa post-prezidentiala din cadrul Obama Foundation si despre sperantele sale de viitor.Interviul a fost inregistrat la…

- Liderul mondial Simona Halep a intrerupt colaborarea cu sponsorul tehnic Adidas, dupa ce nu a ajuns la un acord cu firma de echipament sportiv in privinta unui nou contract, informeaza publicatia Tennis.life.

- Cu titlul "Oroare la Bucuresti", cotidianul Corriere della Sera a publicat imaginile teribile surprinse la metrou de camerele video de supraveghere, marti seara, iar tabloidul Daily Mail scrie ca politia a arestat o femeie in varsta de 36 de ani care ar fi impins o chelnerita pe sinele de tren."Alina…

- La mai bine de o luna de cand s-au logodit, reprezentantii Palatul Kensington au dezvaluit ziua in care Meghan Markle va deveni sotia Printului Harry. Nunta regala va avea loc pe 19 mai anul viitor, la Castelul Windsor. Data in care cei doi se vor casatori a starnit multa furie in Regatul Unit, anunta…

- Prințul Harry s-a lasat de fumat de dragul logodnicei sale. Meghan Markle promoveaza un stil de viața sanatos și activ și a reușit sa il convinga pe Harry sa renunțe la viciu. Prințul Harry s-a lasat de fumat de dragul logodnicei sale. Informația a aparut in publicația Business Insider care citeaza…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 16:22 Suspectul a fost arestat. Patru persoane au fost ranite Polițiștii din New York au confirmat faptul…

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Fara indoiala Camilla Parker-Bowles este cea mai faimoasa amanta regala a secolului XX, dar si de o rautate crunta. Dovada sta in faptul ca in ciuda frumuseții și a elegantei, prințesa Diana nu a putut concura cu amanta soțului ei, mult mai in varsta dar cu puteri nemarginite.

- Cantaretul Johnny Hallyday a murit la varsta de 74 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat sotia acestuia, Laeticia Hallyday, pentru AFP. "Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred acest lucru. Si totusi este adevarul. Sotul…

- 1 Decembrie indoliat pentru romanii de pretitundeni! Regele Mihai a incetat din viata, la varsta de 96 de ani, dupa o indelungata lupta cu boala. Vestea a cazut ca un trasnet chiar in ziua de Ziua Nationala a Romaniei. Regele Mihai a depus armele in fata mortii intr-o zi istorica! Majestatea Sa a incetat…

- Presa internaționala a scris despre protestele care au avut loc in București, dupa ce primaria a decis sa organizeze un targ de Craciun in Piața Victoriei, „locul manifestațiilor anticorupție”, dupa cum noteaza Reuters. In urma acestor proteste, Gabriela Firea a decis sa mute targul , afirmand ca evenimentul…

- Prințul Harry și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, au avut parte de o primire entuziasmanta, vineri, în Nothingam - un oraș din centrul Angliei -, cu ocazia primei lor vizite oficiale dupa anunțul referitor la casatoria cuplului, ce va avea loc în 2018. Sute de persoane…