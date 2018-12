Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Liga Albanezilor din Romania (ALAR) organizeaza, la Craiova, in perioada 26-30 octombrie 2018, o serie de evenimente grupate sub titlul „Zilele Culturii Albaneze”. La invitația domnului deputat Bogdan-Alin Stoica, reprezentantul minoritații naționale albaneze in Parlamentul Romaniei, evenimentele…

- Bianca Dragușanu și sora ei, Oana, au plecat, sambata, din Romania. Cele doua s-au fotografiat pe aeroportul Otopeni și au plecat super increzatoare ca vor face o figura frumoasa la Asia Express (TOATA POVESTEA AICI). Victor Slav nu a ratat ocazie și a oferit o prima declarație dupa ce fosta soție a…

- Catalin Botezatu și Raluca Badulescu vor prezenta o noua rubrica, in cadrul emisiunii TEO Show, intitulata „Așa DA, așa NU”. Cei doi vor comenta cele mai recente apariții vestimentare ale vedetelor din Romania. Cunoscuți publicului in postura de jurați la „Bravo ai stil!”, Bote și Badulescu vor face…

- Prințul Paul al Romaniei, alaturi de soția sa, Prințesa Lia, au pregatit un mesaj special pentru Principele Nicolae și Alina-Maria Binder, care se vor casatori la sfarșitul acestei saptamani. Cu prilejul acestui eveniment, Prințul Paul și Prințesa Lia au trimis un cadou special pentru tinerii care iși…

- Un elev din Romania si-a lasat invatatoarea fara cuvinte la inceput de an scolar. Copilul a relatat intr-o compunere ca a fost alaturi de parinți la protestele din Piața Victoriei. Capodopera elevului a devenit virala in mediul virtual.(CITEȘTE ȘI: CUM A FURAT ”CALU MACHEDONU” DIAMANTE DE 5 MILIOANE…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.520 locuri de munca, in data de 14 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.307,…

- Carmen Șerban este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Invitata la un post de televiziune, vedeta a dezvaluit ca nu va imbraca niciodata rochia de mireasa daca va ajunge vreodata in fața altarului. „Niciodata nu o sa imbrac rochie de mireasa. Eu doar cant pentru mirese, nu o sa fiu…