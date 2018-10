Stiri pe aceeasi tema

- “Tradițional” – un show unic in Romania, in cadrul caruia Andra a adunat nume grele din muzica populara romaneasca și nu numai. Nicole Cherry, Uddi, Daniel Buzdugan, Steliana Sima și Constantin Enceanu se numara printre cei 15 invitați cu care soția lui Catalin Maruța a facut spectacol in fața a mii…

- Snagovul a rasunat de acorduri pe muzica lautareasca vineri seara, la petrecerea pe care Cristina Badanoiu a dat-o cu ocazia zilei sale de naștere. Au fost invitați oameni ”unul și unul”, cunoscut fiind faptul ca femeia este ”integrata” in lumea grea a politicii romanești. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din…

- Lumea muzicii din Romania a mai pierdut un artist consacrat. Costel Geambașu, solistul și fondatorul formației “Odeon”, a murit la varsta de 67 de ani. Vestea trista s-a raspandit extrem de repede, iar cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc, nu le vine sa creada ca indragitul cantareț nu mai este…

- La inceputul acestui an, fostul președinte executiv al PMP Valeriu Steriu a demarat o acțiune in instanța impotriva unei foste iubite, Simona Munteanu. (Super oferte la accesorii gaming) Deputatul i-a solicitat femeii cu care are un baiețel sa faca un test de paternitate, dosar care, insa, nu s-a finalizat.…

- ACS Juniorul este școala de fotbal care produce. (Super oferte la accesorii gaming) A demonstrat-o, inca o data daca mai era nevoie, in urma cu doar cateva zile. Cand un fotbalist de mare perspectiva a semnat cu o forța din Serie A. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate,…

- Relația dintre miliardarul Eduard Uzunov și iubita lui, fosta soție a lui Mihaița Pleșan, pare sa fie una cat se poate de serioasa. (Console si accesorii gaming) Dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, v-a aratat AICI, in exclusivitate, imagini cu “Regele imobiliarelor“ și noua lui cucerire, tot…

- Unul dintre cei mai mari industriași din vestul țarii, aradeanul Dimitrie Musca, le cere guvernanților sa ia urgent masuri pentru eradicarea focarelor de pesta porcina, prin impușcarea tuturor porcilor mistreți din Romania. (Promotiile zilei la monitoare) Omul de afaceri, care deține mai multe ferme,…