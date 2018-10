Printesa Eugenie de York se marita azi. Iata programul nuntii! Dupa mult-mediatizata nunta a Printului Harry cu Meghan Markle din primavara acestui an, a sosit timpul pentru o noua nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie se marita azi cu Jack Brooksbank. Ceremonia religioasa va avea loc incepand cu ora 11 dimineata (ora 13 a Romaniei), in Capela St. George din cadrul Castelului Windsor, acolo unde s-au casatorit si Harry si Meghan. Invitatii vor sosi la capela inainte, intre 8.30 si 10.00, pentru ca ceremonia sa inceapa la ora 11 fix. View this post on Instagram Jack and I are…