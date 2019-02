Stiri pe aceeasi tema

- Regele Vajiralongkorn a numit ca fiind „nepotrivita” candidatura surorii sale la functia de prim-ministru in alegerile din martie, scrie BBC.Intr-un comunicat al palatului, regele a afirmat ca un astfel de act ar „sfida cultura natiunii”. Printesa Ubolratana Mahidol, in varsta de 67 de ani, va…

- Printesa Ubolratana, sora mai mare a regelui Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a fost nominalizata pentru postul de premier in perspectiva alegerilor generale ce vor fi organizate la 24 martie, informeaza vineri dpa si AFP. Nominalizarea sa vine din partea Thai Raksa Chart, partidul fondat de aliatii…

- PSD poate sa-i dea o lovitura lui Aurelian Badulescu in cel mai ușor mod. Partidul poate sa-l excluda din partid și astfel este automat dat afara din Consiliul General și, ca urmare, iși pierde funcția de viceprimar. "In cazul retragerii sprijinului politic, viceprimarul iși pierde funcția…

- "Nu am basca, la urmatoarea propunere imi voi pune basca pentru ca azi am transmis guvernului o copie dupa buletin ca sa se vada ca sunt cetatean roman cu domiciliul aici, cazierul judiciar, declaratia de interese etc. tot ce se stia dinainte avand in vedere cs deja am fost numita prin decret prezidential…

- Ion Chicu este candidatul propus pentru functia de ministru al Finantelor. Anuntul a fost facut de premierul Pavel Filip, dupa sedinta de lucru a PDM."Este bine sa vina la minister o persoana care sa poata asigura continuitate.

- Fostul ministru georgian de Externe, Salome Zurabishvili, a caștigat alegerile prezidențiale din Georgia, a anunțat joi dimineața comisia electorala, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Salome Zurabishvili, in varsta de 66 de ani, a devenit astfel prima femeie care indeplinește…

- Marian Rotaru, directorul implicat intr-un scandal de notorietate nationala, dupa ce o subordonata i-a facut pedichiura la birou, a anuntat pe pagina de socializare ca va candida din partea ALDE la Primaria Targu Jiu. Cum partidul nu stia...

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, Marius Budai, a fost propus pentru functia de ministru al Muncii si Justitiei Sociale, potrivit votului exprimat in sedinta de luni a Comitetului Executiv (CExN) al Partidului Social Democrat (PSD). Surse social-democrate au declarat, pentru…