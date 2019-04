Prințesa Diana a vorbit, cu puțin timp inainte de a deceda intr-un accident rutier la Paris, despre realitatea din spatele fotografiilor realizate pe scarile din fața spitalului unde i-a adus pe lume pe prinții William și Harry. Meghan Markle și prințul Harry urmeaza sa devina parinți, iar ducesa de Sussex a refuzat sa se lase fotografiata in fața spitalului, la doar cateva ore dupa ce va naște. Iar dezvaluirile facute cu mulți ani in urma de Prințesa Diana vin in apararea ei, scrie The Mirror. Ducesa de Cambridge a facut fața acestei provocari intr-un mod admirabil, la fel cum soacra sa a facut-o…