Prințesa Charlotte a confirmat: Kate Middleton este însărcinată! Prințesa Charlotte a dat o mare veste chiar in prima ei saptamana de școala: mama sa, Kate Middletonm este din nou insarcinata! Aceasta a fost auzita spunandu-le colegilor ei ca va fi din nou sora mai mare. Potrivit unei surse regale, citate de New Idea , Charlotte „a lasat vrabia sa zboare”, aceasta spunand tuturor ca „mami are o alta fetița”. „Una dintre ajutoarele invațatoarei a auzit-o pe Charlotte spunand asta și nu i-a venit sa creada – Charlotte vorbea foarte tare și parea convinsa ca mama ei este insarcinata”, a afirmat sursa citata. Prințesa Charlotte „A fost o adevarata bomba lansata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

