„Prinţ şi cerşetor”- cea mai bogată şi cea mai săracă comună din judeţ Comparatie frapanta intre doua comune ale aceluiasi judet. Cea mai avuta localitate are peste 500 de firme si afaceri de aproape 600 milioane de euro, iar cea mai prapadita are o singura firma cu o cifra de afaceri de doar 1.000 de euro. Prima se afla langa Iasi, la o distanta de 8 kilometri, iar a doua la 42 de kilometri de capitala Moldovei. Primul loc, si la buget si la afaceri Firmele deschise in localitatile din jurul municipiului Iasi ne pot arata care sunt cele mai (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gospodarii de la noi din judet marturisesc ca inca nu si-au taiat porcii si ca spera ca pesta sa nu ajunga pana la ei. Ba mai mult, sunt revoltati de masurile care se iau la nivel de Guvern si de faptul ca in ultimii ani au fost prea multe molime peste animalele din curtile lor. Dupa gripa aviara vine…

- Reprezentantii Primariei comunei Tomesti, din judetul Iasi, au cerut preotilor sfintirea unei aductiuni de gaz. Ceremonia religioasa a fost realizata, sambata, in prezenta a sute de oameni care au participat la Zilele comunei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In aceasta toamna, primii doi rezidenti ai singurului parc industrial operational din judetul Iasi isi incep activitatea. Alte peste 55 de firme lucreaza la halele de productie si logistice din parcul industrial de la Miroslava, aflat la intrarea in municipiul Iasi.

- In aceasta toamna, primii doi rezidenti ai singurului parc industrial operational din judetul Iasi isi incep activitatea. Alte peste 55 de firme lucreaza la halele de productie si logistice din parcul industrial de la Miroslava, aflat la intrarea in municipiul Iasi.

- O monoxila din lemn descoperita de muncitorii unei balastiere de pe raul Moldova, din comuna Miroslovesti, a fost adusa la Palatul Culturii din Iasi pentru a fi cercetata si datata de istorici si specialisti. Potrivit sefului Muzeului Etnografic al Moldovei, Victor Munteanu, monoxila din lemn, o ambarcatiune…

- O monoxila din lemn descoperita de muncitorii unei balastiere de pe raul Moldova, din comuna Miroslovesti, a fost adusa la Palatul Culturii din Iasi pentru a fi cercetata si datata de istorici si specialisti. Potrivit sefului Muzeului Etnografic al Moldovei, Victor Munteanu, monoxila din lemn, o ambarcatiune…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Camera de Comert și Industrie Bulgaro-Romana din Ruse, organizeaza in data de 13 septembrie 2018, in Sala Nera a Centrului Regional de Afaceri al CCIA din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, un eveniment de tip Business to Business: PARTENERIAT…

- In fiecare an, pe 5 august, in ajunul sarbatorii creștine „Schimbarea la fața”, marcam Ziua drumarilor profesioniști din Romania. Este o zi cu o semnificație aparte pentru reprezentanții breslei noastre, supusa la numeroase provocari in ultima perioada, atat prin prisma activitaților desfașurate. „Pentru…