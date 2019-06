Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.P.F. Henri Coanda au depistat un cetatean ucrainean care a incercat sa introduca in tara, 18 capsule ce contineau aproximativ 143 de grame de cocaina, ingerate in stomac. In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, cu sprijinul Direcției…

- In urma unei operatiuni comune a Politiei Romane, Politiei de Frontiera si D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, s a reusit prinderea unui caraus de droguri care intentiona sa tranziteze tara noastra, cu destinatia Ucraina. Este vorba despre un tanar de 27 de ani, cetatean ucrainean, care ingerase,…

- Potrivit IPJ Cluj, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale Cluj și ai Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, au depistat pe raza municipiului Cluj-Napoca un barbat de 69 de ani, cetatean…

- Barbatul care a ucis un politist in apropiere de Timisoara a fost prins Foto arhiva Barbatul care a ucis un politist în apropiere de Timisoara a fost prins în aceasta dimineata, dupa doua zile de cautari. Sute de oameni ai legii au fost mobilizati pe urma fugarului. E…

- Știrea ca Poliția Româna a ridicat peste 130 de kilograme de cocaina de pe litoralul românesc era, duminica, în top 5 cele mai citite materiale pe site-ul britanic de știri BBC.Informația nu a fost ignorata nici AFP sau de EuroNews.Polițiștii și jandarmii, sub coordonarea DIICOT,…