- Politistii de frontiera din Negresti Oas impreuna cu lucratori de la IPJ Satu Mare au descoperit intr-un autoturism, urmarit in trafic si ulterior abandonat de catre sofer, cantitatea de 17.100 pachete cu tigari de provenienta ucraineana. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In cadrul…

- Alcoolul i-a dat curaj unui gorjean. Dupa cateva pahare, s-a cosiderat capabil sa iși conduca autoturismul. Din fericire, polițiștii l-au identificat in trafic și l-au oprit inainte sa puna in pericol alți participanți la trafic. Alcoolul i-a incețoșat gandirea unui barbat, in varsta de 50 de ani, din…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni efectueaza cercetari in cazul unui cetatean roman, care a prezentat la controlul de frontiera documente false pentru autoturismul pe care il conducea. Astfel, in data de 01 aprilie, in jurul orei 17:30, politiștii de…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat la Torino, in Italia, dupa ce politistii au descoperit ca are in posesie 174 de buletine. Tanarul este acuzat de posesia și fabricarea de documente false privind identitatea personala și se afla in arest preventiv. Tanarul retinut a furnizat informații…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier și Serviciului Rutier Brașov au depistat, astazi, in trafic, pe bulevardul Garii , un barbat in varsta de 47 ani, care a condus un autoturism folosit pentru efectuarea instruirii practice de conducere auto. Masina avea montata pe pavilion caseta cu inscripția ,,SCOALA”.…

- Un barbat din Republica Moldova a fost prins de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Radauti Prut dupa ce a trecut ilegal frontiera de stat, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, politistii…

- FALSURI…Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni efectueaza cercetari in cazul unui cetatean roman care a prezentat la controlul de frontiera o asigurare tip RCA, falsa, pentru autoturismul pe care il conducea. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, politistii de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina –I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism condus de un cetatean roman, articole de vestimentatie si parfumuri inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. Bunurile, a caror…