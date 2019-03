Cum se cere mita dupa ce s-a achitat un contract pe bani publici europeni. Cel care vrea para-ndarat este șeful unei importante asociații de mari firme multinaționale și romanești de materiale de construcții. Președintele Asociației, Claudiu Georgescu, ii ofera IT-istului mai multe posibilitați ca sa intoarca banii: „din dividente”, „ca sponsorizare” sau cu „un contract de prestari servicii pe o firma”. Georgescu face urmatorul calcul: site-ul valora 7.500 de lei, ceea ce inseamna ca, pana la 21.000, el platise in plus 13.500 de lei. Aceasta supraevaluare trebuia imparțita in trei: o parte…