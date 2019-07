Prins în flagrant furând motorină între Albeşti şi Ciorani F. T. La sfarsitul saptamanii trecute, un echipaj de oameni ai legii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IIJ) Prahova, aflat in executarea atributiilor de serviciu pe raza localitatilor Albești si Ciorani, a surprins, intre aceste doua localitati, un barbat in varsta de 46 ani, care fura produs petrolier, respectiv, motorina din autocamionul pe care il conducea. Potrivit unui comunicat al IJJ, autotrenul, marca VOLVO, aparține unei societații comerciale, iar persoana respectiva, improvizase un dispozitiv artizanal (un furtun de plastic și o canistra cu o capacitate de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

