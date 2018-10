In data de 05.10.2018, politistii Sectiei de Politie Rurala Ilia au depistat in trafic, pe strada Libertații, din comuna Ilia, un barbat in varsta de 45 de ani, din municipiul Deva, care conducea o autoutilitara cu care transporta 2,73 mc de lemn de salcie.

La solicitarea politistilor, barbatul nu a putut prezenta actele de proveniența si avizul de insoțire al materialului lemnos pe care il transporta.

Intreaga cantitate de material lemnos a fost reținuta și lasata in custodie Ocolului Silvic Ilia, iar conducatorul auto a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de…