Prins a doua oară cu un permis „grecesc“ măsluit. A fost băgat după gratii Un tanar din Tibanesti care si-a procurat un permis fals, de Grecia, si a fost prins de doua ori la volanul unui autoturism, a fost arestat. Tanarul a fost prins prima oara de catre politisti circuland la volanul unui autovehicul in localitatea Tibana, apoi inca o data in Tibanesti. Intre timp, politistii au obtinut informatii de la autoritatile din Grecia care au infirmat ca ar exista un asftel de document in baza lor de date. „In u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

