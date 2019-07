Stiri pe aceeasi tema

- La Penitenciarul Jilava, detinutii dreseaza caini ca sa-si reechilibreze sufletele. Dar invata si o meserie. Programul de reabilitare a detinutilor prin dresaj cu caini este unic in Romania.

- Fostul șef PSD Liviu Dragnea, al treilea om în stat vreme de mai mulți ani, a primit miercuri vizita iubitei sale Irina Tanase. La aceasta ora logodnica și fiul lui Dragnea se afla în incinta penitenciarului

- Tehnicianul Mircea Rednic, indepartat de la echipa de fotbal Dinamo, a declarat, pentru AGERPRES, ca a fost vizitat miercuri seara acasa de o parte a suporterilor dinamovisti care i-au cerut sa revina ca antrenor principal. Rednic ar fi dispus sa se intoarca, dar in conditiile in care in conducerea…

- Centrul de Arest Preventiv al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea a fost inundat, in noaptea de duminica spre luni, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din subsolul cladirii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Potrivit unor surse din politie, detinutii…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea se afla astazi, 23 mai 2019, intr-o vizita de lucru in județul Alba. El a vizitat, dimineața, Piața Agroalimentara din Sebeș, de unde și-a cumparat ridichi și a vorbit cu producatorii. Unele persoane prezente l-au imbrațișat și i-au cerut sa faca poze impreuna, iar…

- 60 de cadre didactice din județ studiaza dansul popular pentru a transmite apoi elevilor adevaratele „comori” ale folclorului romanesc Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și…

- Coordonatorul departamentului de Neurochirurgie al Spitalului Medipol Mega Istanbul, prof. dr. Nejat Akalan, vine la RMN Diagnostica Brașov, pentru a acorda, GRATUIT, a doua opinie medicala in specialitatea neurochirurgie oncologica. Așadar, pe data de 30 mai 2019, pacienții cu afecțiuni ce țin de specialitatea…

- Locul accidentului in care a murit Razvan Ciobanu a atras curiozitatea localnicilor din Sacele, care au tinut sa pastreze un suvenir din autoturismul la volanul caruia se afla creatorul de moda in varsta de 43 de ani. Imagini surprinse de ...