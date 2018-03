Stiri pe aceeasi tema

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- Custodele coroanei romane, Majestatea sa Margareta, a afirmat, marti, in sedinta solemna al Parlamentului, ca unul dintre simbolurile unitatii de neam a fost tatal sau si ca, astazi, datoria de a sprijini pe fratii nostri din afara frontierelor Romaniei nu trebuie sa cunoasca limite, nici conditionari.Prezentam…

- „Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic și patriotic care face cinste elitelor vremii și tuturor celor care l-au visat și au lucrat pentru infaptuirea lui. Este unul dintre acele momente…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania, subliniind ca, "in prezent, cursul nostru de convergenta se numeste parcursul european al Republicii Moldova". "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de…

- Acum 100 de ani, Basarabia revenea acasa! Pe 27 martie 2018, Sfatul Tarii, Legislativul de la Chisinau, a votat în favoarea Unirii Basarabiei cu România. Pâna la votul dat în Sfatul tarii la Chisinau, s-au purtat negocieri. Delegatia basarabenilor a venit…

- Implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, celebrata astazi, 27 martie, va fi marcata la Sfantu Gheorghe printr-un ceremonial militar și religios. Unirea Basarabiei cu Romania a fost hotarata la 27 martie 1918, de Sfatul Tarii de la Chisinau. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat…

- Motto: „Vorba unire este azi in toate inimile. Toți o voim”. Nicolae BALCESCU (1819-1852), om politic, istoric și scriitor roman Anul 2018 este Anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. In acest an se organizeaza multiple activitați de rememorare a jertfei inaintașilor noștri și a luptei…

- Drumul Basarabiei catre autonomie, independenta și apoi Unire cu Romania nu a fost ușor, fiind presarat cu numeroase pericole și amenintari. Totuși, oamenii politici din Basarabia, cat și cei aflati la Iași au inteles intorsatura istoriei și au cautat sa profite de șansa uriașa care se ivea pentru romani.…

- Fiica Danielei Gyorfi a spus ce fac parinții ei in dormitor, atunci cand a fost intrebata acest lucru, in cadrul emisiunii “Aici, eu sunt vedeta”, de la Antena 1. Maria, fiica Danielei și a lui George, a fost invitata in emisiunea “Aici eu sunt vedeta“, unde a fost intrebata despre ce crede ea ca…

- Vestea morții omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, la doar 56 de ani, a cazut ca un trasnet printre cei care au avut ocazia sa lucreze cu el. Jurnalistul Vlad Petreanu a transmis pe Facebook un mesaj in care subliniaza rolul important pe care Andrei Gheorghe l-a avut in media, intr-o vreme…

- "Crin Antonescu imi aduc aminte ca a fost la un astfel de eveniment. La ziua lui George Maior. A stat 20 de minute și a plecat. Nu cred ca se simțea in largul lui. Cred ca domnului Antonescu nu i-a placut atmosfera. Așa am simțit eu. A fost și dumnealui. Nu mai știu cu cine a fost, nu-mi aduc aminte.…

- Serialul ''Pasiuni'' a fost unul din cele mai urmarite seriale din Romania. Numerosi telespectatori urmareau cu sufletul la gura intamplarile personajelor din celebra drama tv. Unul dintre personajele care a ramas in inima publicului a fost cel al Theresei Lopez Fitzgerald.

- In anii 2000, serialul Tanar si nelinistit era extrem de popular in Romania. Datorita scenariului si al carismei actorilor, personajele celebrei serii tv au ramas prezente in memoria colectiva a publicului telespectator.

- 12 academicieni din Basarabia și 12 academicieni din Romania au adresat solicitarea ca Nicolae Dabija, reperezentant al Sfatului Țarii 2, sa se adreseze romanilor, la 1 decembrie 2018, de la tribuna Parlamentului Roman. Solicitarea nu a primit raspuns, dar dovedește susținerea mediului academic pentru…

- A fost prima ceremonie inchinata foștilor deținuți politici ce a avut loc de la ridicarea și sfințirea monumentului, aspect subliniat de președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici Anticomuniști, filiala Arad, Vasile Ciobancan. Prefectul Județului Arad, doamna Florentina Horgea, a transmis ca…

- Investițiile și afacerile din România trec Prutul. În Republica Moldova, Asociația Investitorilor din România va consolida mediul de afaceri transparent, va crea noi locuri de munca și va atrage investitori straini pe piața moldoveneasca. În cadrul emisiunii…

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Intr-o incercare disperata de a atrage atentia ca elevii de azi sunt copii fara copilarie, dar si niste fapturi carora le punem sanatatea in pericol, ei au pus pe hartie „Manifestul unui elev tacut”. Acela pe care dimineata nu-l vezi de ghiozdanul pe care trebuie sa-l poarte in spinare. „Sunt ghiozdanul…

- In urma cu multi ani, Camila Sodi impresiona publicul din Romania cu rolul interpretat in telenovela ''Inocenta furata''. Adolescenta de atunci este in prezent o femeie care stie ce vrea de la viata si este hotarata sa mearga dupa propriile sale principii.

- Maria si Cosmin, fosti concurenti la "Insula Iubirii", si-au schimbat complet viata dupa experienta din Thailanda. Pentru ei totul s-a terminat rapid, cand ea si-a dat seama ca nu poate trai fara el si a decis sa il ceara de sot, apoi sa plece acasa.

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, i-a transmis un mesaj clar goalkeeper-ului Andrei Vlad și a explicat culisele transferului lui Cristi Balgradean de la Chiajna. "Vlad ramane in poarta cu Lazio, avem incredere in el. V-am spus parerea mea despre el, dovada ca am adus un portar. Am crezut…

- Cred ca pana la final de an vom adopta o strategie energetica a Romaniei, care este in lucru, si vrem sa pastram mixul energetic, capacitatea de a produce energie si din carbune sin din hidro si eolian, a declarat Anton Anton, Ministrul Energiei, la conferinta ZF Power Summit . "Ma…

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- Traian Basescu a avut cea mai stralucita cariera, dintre toti colegii promotiei 1976. El a comandat nava amiral a flotei nationale, tancul petrolier „Biruinta", de 164.004 tdw. Apoi, a ajuns, in doua randuri, ministru al transporturilor, sef de partid, primar general al capitalei si presedinte al…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Igor Dodon a transmis un nou mesaj celor care pledeaza pentru unirea cu Romania. Presedintele tarii a accentuat ca vrea sa fie foarte clar pentru toti ca: „Unirea inseamna razboi”. Seful statului a precizat ca procesele unioniste nu vor mai trece ca in 1918, cand Romania ar fi stat cu mitralierele si…

- Rezultatele sondajului arata ca 46% dintre cetațeni sunt de parere ca monarhia a fost un lucru ”pozitiv” pentru Romania. 30% considera ca a reprezentat ceva ”negativ”. In ceea ce privește un referendum pentru reintroducerea monarhiei, 37% susțin aceasta posibilitate, 46% considera…

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Investiția Bancii Transilvania din România în Victoriabank din Republica Moldova este un bun început pentru a atrage și alte banci cu investiții în instituțiile bancare moldovenești. Aceasta opinie a fost exprimata în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi prezentat in competiția Voices a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie. Pororoca va…

- „Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, care se sarbatorește astazi in Romania, am susținut la Biserica Ortodoxa Romana „Sf. Maria” din Queens, New York, doua recitaluri extraordinare: „Metanie Ție, Parinte” și „Domnule și frate Eminescu”. Deși am un program foarte incarcat, consider ca este un inceput…

- Un fenomen extrem de ingrijorator și care pare de nestavilit, in pofida tuturor incercarilor și campaniilor derulate de autoritați: in anul 2017, in Vrancea, peste 300 de copile, unele avand doar 12-13 ani, au lasat jocul cu papușile din plastic ca sa se ocupe de propriile papuși vii. Au devenit mame…

- Vedetele din Romania au avut o reacție virulenta cu privire la cazul suspectului de pedofilie prezentat in presa, in care un barbat a agresat in liftul blocului doi copii, de 5 și, respectiv, 8 ani. Dan Negru, Cristina Șișcanu și Daniela Gyorfi nu au putut ramane nepasatoare la asemenea veste și au…

- Marcel Toader, primele declarații despre relația cu artista de muzica populara, Aida Preda. Afaceristul rupe tacerea, dupa ce s-a spus ca cei doi au o relație amoroasa. Acesta a dezvaluit in direct la tv , ca a cunoscut-o pentru prima oara in urma cu 5 ani și a dat mai multe amanunte despre relația…

- Tramvai dedicat "Centenarului Marii Uniri", la Arad Foto: radioresita.ro La Arad a fost pus în circulatie primul tramvai dedicat centenarului Marii Uniri. Anul viitor în municipiu vor circula mai multe astfel de tramvaie. Primul tramvai dedicat centenarului Marii Uniri…

- "Eu nu m-am opus deloc. Aceasta ipoteza nu a luat amploare. Exista un interviu al Regelui Mihai, care povestea ca Principesa Margareta intr- adevar s-a intalnit cu primul ministru. M-am intalnit la cererea Principesei Margareta, care mi-a spus ca Regele Mihai vrea sa vina. I-am spus: "As vrea ca…

- Fostul prim ministru, Petre Roman, dezminte ipoteza conform careia, in 1990, s-a opus mai mult decat Ion Iliescu, revenirii Regelui Mihai in tara. ”Eu nu m-am opus deloc. Aceasta ipoteza nu a luat amploare. Exista un interviu al Regelui Mihai, care povestea ca Principesa Margareta intr- adevar s-a intalnit…