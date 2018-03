Stiri pe aceeasi tema

- Israela Vodovoz a avut o perioada incarcata de evenimente neplacute. Femeia de afaceri se despartise de Liviu Arteni, dupa ani la rand in care i-a suportat abuzurile fizice si psihice. Invitata intr-o emisiune tv, Israela Vodovoz a recunoscut ca problemele din casnicia cu Liviu au marcat-o. A mai dezvaluit…

- Un accident rutier s-a petrecut in municipiul Buzau, zona Fabrica de Bere- Lukoil, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Din primele date, un barbat in varsta de 63 de ani, din Smeeni, in timp ce se deplasa cu o autoutilitara pe Soseaua Nordului dinspre Bucuresti catre Maracineni, inainte de intersectia…

- Medicul nigerian Oviarobo Osagie Enabulele Hope – acuzat ca ar fi incercat sa o otraveasca pe bona copilului sau cu dimetilmercur, apoi achitat pentru acest capat de acuzare – ramane cu interdicția de a parasi țara. Doctorul Hope ceruse Curții de Apel București sa paraseasca Romania pentru scurt timp,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, temperaturile minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade. Read More...

- Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza toata țara.COD GALBEN - Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și va fi în intensificare,…

- Vremea s-a schimbat radical și in județul Dambovița, in ultimele ore. Ninsorile, vantul și gerul iși spun cuvantul. Potrivit meteorologilor, Codul portocaliu va intra in vigoare pe 26 februarie, ora 3.00, si va dura pana pe 1 martie, ora 10.00, temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat…

- Prognoza meteo pentru zilele viitoare, data publicitații de ANM, indica un val de ger polar și ninsori care se vor abate asupra Romaniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela, scrie publika.md. In prezent fetița de doar trei saptamani a Anastasiei Cecati este internata la Spitalul…

- Noi dezvaluiri despre artista ucisa de propriul sot in fata bebelusului lor! Anastasia Cecati a fost injunghiata, iar sotul ucigas s-a aruncat apoi de pe bloc. Victima era una dintre cele mai frumoase femei din Republica Moldova, o tanara care reusise sa patrunda si in lumea showbizului romanesc. …

- „Alexei Mitachi a fost agresiv cu ea și in trecut. Ea era acasa cu fetița ei și acest boschetar a venit sa iși vada copilul. Apoi s-au luat la cearta, el a luat cuțitul și a facut ceea ce a facut. Nici nu pot sa vorbesc despre așa ceva. Dupa ce a omorat-o, a dat un mesaj și s-a aruncat pe geam de…

- Anastasia Cecati a fost ucisa. Barbatul si-ar fi parasit prima nevasta, iar in ziua incidentului acesta a venit la respectiva sotie. Aceștia ar fi avut discuții contradictorii si s-ar fi certat, iar barbatul i-ar fi aplicat o lovitura cu cutitul in jurul gatului. Alexei Mitachi a fost anterior…

- Platforma de business cu 52.000 de firme, activata la Cluj Un acord de cooperare regionala semnat la Cluj-Napoca de catre patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia va oferi celor 52.000 de firme componente oportunitatea de a interactiona eficient si rapid…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta de luni, proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR, acestia neputand fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata penala decat cu incuviintarea a doua treimi din numarul judecatorilor Curtii.

- Gazda emisiunii “Insula iubirii”, de la Antena 1, Radu Valcan, implineste 41 de ani joi, 8 februarie. Click! va prezinta fotografii de la debut cu chipeșul barbat, dar și povestea de dragoste dintre el și Adela Popescu, actrița care a reușit sa-l faca barbat de casa. Tatal lui, Vasile, susține ca el…

- Ministerul Muncii a transmis un comunicat de presa in care ofera clarificari referitoare la salariilor din Justitie. "Ca urmare a discutiilor care au avut loc intre ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, mai multi specialisti ai MMJS si reprezentati ai grefierilor, ai Ministerului…

- Curtea de Conturi arata cu degetul Compania de Apa Buzau, pentru ca a ales sa plateasca 130.000 de euro in trei ani unei firme de avocatura din Cluj, desi are o armata de juristi. In schimb, furnizorul de apa si servicii de canalizare a omis, tot conform raportului Curtii de Conturi, sa achite dividende…

- PHI Group, un fond american de investiții in resurse naturale și agricultura, vrea sa cultive cannabis medicinal pe campurile Transilvaniei, alaturi de alte plante cu potențial curativ, scrie Profit.ro. Compania are in plan inclusiv deschiderea unui centru de wellness in zona, pentru turiștii aflați…

- Pentru amenajarea și imprejmuirea curții Castelului de la Sancrai, o bijuterie aflata in centrul Transilvaniei, se aloca suma de 900.000 de lei, care trebuie aprobata de consilierii județeni in ședința extraordinara de joi. La aproximativ 30 de kilometri de Alba Iulia, pe un mic deal de langa malul…

- Curtea Constitutionala dezminte informatiile nefondate vehiculate de postul de televiziune TV8 și de unele mijloace mass-media precum ca Decizia de inadmisibilitate a sesizarii nr.117a/2017 pentru controlul constituționalitații unor prevederi legale privind sistemul electoral, sesizare depusa de…

- Curtea de Arbitraj Comercial Bucuresti, o institutie permanenta de arbitraj, care are competenta de a solutiona litigii comerciale in toate sectoarele economice, se lanseaza luni. Institutia va functiona pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). …

- In loc de bucuria pe care nunta tinerei urma sa o aduca, familia ei este acum sfașiata. Cu doar 10 zile inainte de ceremonie, femeia s-a filmat inghițind otrava, din cauza faptului ca un fost iubit de-al ei o folosea și o șantaja. Tanara era „satula” și „la pamant”.

- Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a fost inmormantat in cadrul unei ceremonii restranse, sambata, 27 ianuarie, la Cimitirul Pantelimon 2 din Capitala. (

- Medicii legisti i-au facut Alexandrei, fetei ucise intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita, autopsia, iar acestia s-au ingrozit cand au descoperit ca o bucata din cutit inca ramasese infipta in corpul acesteia.

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Conform…

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit pe strada Transilvaniei din Eforie Nord. Din primele informatii, incendiul a izbucnit dupa ce o butelie a explodat.Potrivit ISU Dobrogea, o persoana s a salvat in timp ce alta a ramas blocata in casa.Incendiul se manifesta violent cu flacara.Doua autospeciale…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat,…

- Sharon Stone iși traiește viața la maxim și fara prejudecați. Actrița, care pe 10 martie anul acesta va implini varsta de 60 de ani, tocmai a inceput o noua relație de dragoste, iar alesul inimii sale este un barbat extrem de atragator și… mult mai tanar. Sharon Stone este deja recunoscuta pentru atracția…

- Sportul constantean este in doliu, dupa trecerea la cele vesnice, la varsta de 67 de ani, a lui Ion Baba, fost jucator de oina, care, in ultimii zece ani, la solicitarea conducerii Federatiei Romane, a acceptat sa puna umarul si la dificila misiune de renastere a oinei. "Doliu in lumea oinei la inceput…

- Potrivit sursei citate, in judetele Ilfov, Teleorman, Giurgiu si Calarasi, pana la ora 22:00, in cele patru judete se vor semnala local precipitatii predominant sub forma de ploaie, care favorizeaza depunerea de polei. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru…

- In acord cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008 si ale Hotararii nr. 2/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului…

- Totul despre nuntile anului 2018. Ce gasesti la targul de la Muzeul de Arta FOTO Peste 130 de firme, flori si decoratiuni de peste 30.000 de euro si rochii de mireasa de peste 300.000 de euro. Este rezumatul targului Nunta la Palat, desfaurat in aceste zile la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca. Tema…

- Intr-un comunicat al Casei Regale, publicat de Antena 3 și citat de adevarul.ro, se precizeaza ca Regia Autonoma – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat nu a transmis nicio oferta celor din familia regala, de a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. „Dupa data de 5 februarie…

- Deputatul aradean Glad Varga arata cum la cinci ani de la termenul limita oficial pentru revizuire si dupa ce Comisia Europeana a decis in aprilie 2017 sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene intr-o procedura de infringement pe acest subiect, Guvernul Tudose a aprobat Planul…

- Muzeele (re)devin ''cool" la Cluj. Record de vizitatori, reparatii dupa decenii si revitalizari intergalactice Record de vizitatori pentru muzeele din Cluj in 2017. Este vorba despre Muzeul de Arta Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Memorial ,,Octavian Goga" Ciucea. Muzeul…

- Un monument funerar din Cimitirul Viișoara din Ploiești ar putea fi considerata cea mai originala piatra de mormant din toate timpurile. Monumentul, facut din marmura roz, seamana foarte mult cu muniția de artilerie din al doilea Razboi Mondial, dar la fel de bine seamana cu un falus. Legenda spune…

- Politistii Postului de Poliție Corcova au depistat, ieri, un barbat, de 39 de ani, urmarit internațional de autoritațile din Germania. Barbatul a fost preluat de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți și prezentat Curții ...

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ”contabilul de la Auschwitz” si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este apt…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca au fost situatii cand si-a iubit aproapele mai mult decat pe sine si ca el nu poate sa urasca. Intrebat daca este un om credincios, Dragnea a spus: "Da". El a adaugat ca se considera un om de buna credinta si isi iubeste…

- Vreme frumoasa de Revelion Foto: Arhiva Vremea va fi frumoasa si de Revelion, dupa ce Craciunul a venit cu temperaturi de pâna la 20 de grade în sudul tarii. Astfel, în perioada urmatoare, valorile termice vor fi mai mari decât cele normale pentru decembrie, atât…

- Medicul, al carui nume nu a fost divulgat, a comis, practic, o frauda de proportii incasand ani de zile retributia lunara. Medicul fusese numit "sef de serviciu" in anul 1984, la spitalul Quimperle, din Bretagne, arata un raport al autoritatilor publicat joi. Pana la recentele dezvaluiri,…

- Curtea a adaugat ca tarile membre ale Uniunii Europene nu pot fi obligate sa recunoasca divorturile care nu au loc intr-un tribunal de stat. Unii musulmani considera ca un barbat poate incheia mariajul din care face parte instantaneu spunand „talaq” (Divortez de tine) de trei ori. Aceasta este prima…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Economiei, Gabriel Rasvan Toader, va afla pe 9 ianuarie 2018 o decizie definitiva din partea Curtii de Apel Bucuresti in procesul in care a fost condamnat de prima instanta la patru ani de inchisoare pentru ca ar fi luat spaga 48 de metri cubi de beton.

- Individul in varsta de 29 de ani era cautat de autoritațile din Austria pentru infracțiunile de lipsire de libertate, vatamare corporala grava și complicitate la aceasta infracțiune. El a fost depistat de polițiștii timișeni in localitatea timișeana Uivar și a fost imediat reținut. „Pe…

- Meteorologii au emis, duminica, o noua informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est. Avertizarea este valabila pana luni, la ora 15.00, interval in care meteorologii anunta ca va fi mai frig decat este normal in aceasta…

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Lovitura pentru Nicolae Vacaroiu! Fostul președinte al Curții de Conturi risca sa fie acționat in judecata, daca se constata ca se face vinovat de pierderile salariale de la instituția pe care a...